Foto do Google Maps ajuda a resolver um crime numa aldeia espanhola

Uma fotografia no Google Maps foi uma pista inesperada entre as várias que ajudaram a polícia durante a investigação do desaparecimento de um homem há um ano em Soria, levando à recente detenção de duas pessoas.
A polícia nacional deteve recentemente duas pessoas na província espanhola de Soria pelo seu alegado envolvimento no desaparecimento de um homem de origem cubana. Na sua investigação, os agentes utilizaram pistas como uma imagem do Google Maps na qual se pode ver como um indivíduo transporta na bagageira do seu carro aquilo que poderiam ser os restos de um corpo.
A fotografia foi tirada por um veículo do Google Maps no município de Tajueco, em Soria, com apenas algumas dezenas de habitantes. Foram detidos uma mulher, atual companheira da vítima, e o seu ex-companheiro.
O desaparecimento do homem foi comunicado a 23 de novembro do ano passado por um familiar que recebeu mensagens em nome do desaparecido que levantaram suspeitas.
As autoridades encontraram parte dos restos mortais (que, na ausência de identificação definitiva, parecem ser os da vítima) enterrados num cemitério no município de Andaluz, também na província de Soria. Para o efeito, foi necessário recorrer a meios técnicos avançados, segundo informou a polícia nacional num comunicado.
A investigação, que ainda está em aberto para esclarecer todos os factos, foi recolhendo provas até os agentes conseguirem identificar os alegados responsáveis pelo desaparecimento e morte do homem.