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Ataque maciço com drones ucranianos atinge edifícios residenciais em Kazan

Complexo residencial Azure Skies após um ataque de drones
Complexo residencial Azure Skies após um ataque de drones Direitos de autor  Official Telegram channel of the Kazan City Hall via AP
Direitos de autor Official Telegram channel of the Kazan City Hall via AP
De Euronews com AP
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A região central da Rússia foi alvo de um ataque com drones ucranianos. Vários edifícios foram atingidos em Kazan.

A Ucrânia trouxe a guerra para o coração da Rússia com um ataque maciço de drones a casas residenciais na capital do Tartaristão, Kazan, a mais de mil quilómetros da linha da frente.

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O serviço de imprensa do chefe regional Rustam Minnikhanov afirmou que oito drones atacaram a cidade. Seis deles atingiram edifícios residenciais, um atingiu uma instalação industrial e um foi abatido sobre um rio, disse.

Um vídeo publicado num canal de notícias local Telegram e confirmado pela The Associated Press mostra um drone a embater nos andares superiores de um edifício alto.

As autoridades locais dizem que não houve feridos. Os voos foram suspensos no aeroporto de Kazan e todos os eventos públicos estão cancelados no sábado e no domingo.

A Ucrânia não reconheceu oficialmente os ataques, em conformidade com a sua política de segurança.

No dia anterior, um ataque ucraniano com mísseis fornecidos pelos EUA atingiu a cidade de Rylsk, na região de Kursk, matando seis pessoas, incluindo uma criança.

Moscovo, por sua vez, disparou mais de uma centena de mísseis contra a Ucrânia no sábado à noite, segundo as autoridades ucranianas.

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 57 drones foram abatidos. Outros 56 drones foram "perdidos", provavelmente devido a interferências electrónicas.

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