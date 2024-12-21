A Ucrânia trouxe a guerra para o coração da Rússia com um ataque maciço de drones a casas residenciais na capital do Tartaristão, Kazan, a mais de mil quilómetros da linha da frente.

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O serviço de imprensa do chefe regional Rustam Minnikhanov afirmou que oito drones atacaram a cidade. Seis deles atingiram edifícios residenciais, um atingiu uma instalação industrial e um foi abatido sobre um rio, disse.

Um vídeo publicado num canal de notícias local Telegram e confirmado pela The Associated Press mostra um drone a embater nos andares superiores de um edifício alto.

As autoridades locais dizem que não houve feridos. Os voos foram suspensos no aeroporto de Kazan e todos os eventos públicos estão cancelados no sábado e no domingo.

A Ucrânia não reconheceu oficialmente os ataques, em conformidade com a sua política de segurança.

No dia anterior, um ataque ucraniano com mísseis fornecidos pelos EUA atingiu a cidade de Rylsk, na região de Kursk, matando seis pessoas, incluindo uma criança.

Moscovo, por sua vez, disparou mais de uma centena de mísseis contra a Ucrânia no sábado à noite, segundo as autoridades ucranianas.

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 57 drones foram abatidos. Outros 56 drones foram "perdidos", provavelmente devido a interferências electrónicas.