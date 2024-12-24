Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Explosão numa fábrica de armas na Turquia mata pelo menos 11 pessoas

Explosão ocorreu numa unidade de produção de explosivos na província de Balıkesir
A explosão fez ruir um dos principais edifícios de produção e os edifícios circundantes sofreram danos menos significativos, segundo as autoridades.

Uma explosão numa fábrica de armas na zona ocidental da Turquia fez pelo menos 11 mortos e cinco feridos na manhã desta terça-feira.

O número de vítimas mortais inicialmente apontado era de 12, com as autoridades turcas a corrigirem o balanço de vítimas mortais para 11.

A explosão ocorreu numa unidade de produção de explosivos na província de Balıkesir, na região de Marmara, na Turquia, de acordo com a agência estatal Anadolu.

O governador de Balıkesir, İsmail Ustaoğlu, informou que a explosão derrubou um dos principais edifícios de produção, e que os edifícios circundantes sofreram danos menos significativos. Os procuradores turcos, que já se encontram no local, estão agora a investigar o incidente, de acordo com a mesma fonte.

“Antecipamos que nenhum outro cidadão permaneça no interior do edifício. Os feridos estão de boa saúde e não têm problemas de maior. A explosão ocorreu devido a razões técnicas; não existe qualquer possibilidade de sabotagem”, disse ainda Ustaoğlu.

O ministro da Justiça do país, Yılmaz Tunç, escreveu na rede social X que quatro promotores públicos foram designados para investigar a causa da explosão.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, já lamentou as consequências do incidente. “Estou profundamente triste com a perda de 12 dos nossos irmãos”, referiu, desejando aos feridos uma rápida recuperação.

