Explosão numa fábrica de armas na Turquia mata pelo menos 11 pessoas

A explosão fez ruir um dos principais edifícios de produção e os edifícios circundantes sofreram danos menos significativos, segundo as autoridades.
Uma explosão numa fábrica de armas na zona ocidental da Turquia fez pelo menos 11 mortos e cinco feridos na manhã desta terça-feira.
O número de vítimas mortais inicialmente apontado era de 12, com as autoridades turcas a corrigirem o balanço de vítimas mortais para 11.
A explosão ocorreu numa unidade de produção de explosivos na província de Balıkesir, na região de Marmara, na Turquia, de acordo com a agência estatal Anadolu.
O governador de Balıkesir, İsmail Ustaoğlu, informou que a explosão derrubou um dos principais edifícios de produção, e que os edifícios circundantes sofreram danos menos significativos. Os procuradores turcos, que já se encontram no local, estão agora a investigar o incidente, de acordo com a mesma fonte.
“Antecipamos que nenhum outro cidadão permaneça no interior do edifício. Os feridos estão de boa saúde e não têm problemas de maior. A explosão ocorreu devido a razões técnicas; não existe qualquer possibilidade de sabotagem”, disse ainda Ustaoğlu.
O ministro da Justiça do país, Yılmaz Tunç, escreveu na rede social X que quatro promotores públicos foram designados para investigar a causa da explosão.
O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, já lamentou as consequências do incidente. “Estou profundamente triste com a perda de 12 dos nossos irmãos”, referiu, desejando aos feridos uma rápida recuperação.