Pelo menos cinco mortos e vários feridos em explosão numa mina nas Astúrias

Pelo menos cinco pessoas morreram na segunda-feira na sequência de uma explosão numa mina no norte de Espanha.

Uma grave explosão na mina de Cerredo, nas Astúrias, Espanha, causou esta segunda-feira pelo menos cinco mortos e vários feridos graves, confirmou a delegação do governo espanhol nas Astúrias. O porta-voz do governo do Principado das Astúrias, Guillermo Peláez, adiantou que uma dezena de pessoas ficaram feridas.

Os meios de comunicação social locais referem que duas pessoas foram levadas para o centro de saúde de Villablino, em León, com queimaduras, e um dos trabalhadores da mina foi transferido para León devido à gravidade dos seus ferimentos. Além disso, duas outras pessoas feridas foram tratadas pelos serviços de emergência no local do acidente.

O acidente ocorreu no interior da mina de carvão, situada no norte de Espanha, quando uma das máquinas com que trabalhavam explodiu, provocando queimaduras e traumatismos nas pessoas que se encontravam nas proximidades.

Um dos feridos foi levado de helicóptero para o hospital de Cangas del Narcea em estado grave, após ter sofrido traumatismos na sequência da explosão. De acordo com a delegação do governo das Astúrias, os Bombeiros, a Brigada de Salvamento Mineiro de Hunosa e a Guarda Civil estão a trabalhar na zona.