Um tribunal neerlandês condenou cinco homens a uma pena de prisão até seis meses pelos atos de violência ocorridos em torno de um jogo de futebol entre o Ajax e o Maccabi Tel Aviv de Israel, em novembro.

O Tribunal de Amesterdão condenou na terça-feira um homem a seis meses de prisão, outro a dois meses e meio e dois a um mês de prisão. Um quinto arguido recebeu 100 horas de serviço comunitário.

Os incidentes ocorridos em torno do jogo da Liga Europa, que provocaram um clamor internacional e acusações de ataques antissemitas deliberados, deixaram cinco pessoas no hospital e 20 outras com ferimentos ligeiros. Mais de 60 foram detidas.

"Parece que a violência teve origem em fortes sentimentos pró-palestinianos e na insatisfação com a situação em Gaza, bem como na raiva contra os israelitas presentes", afirmou o Ministério Público num comunicado após as audiências que terminaram há duas semanas.

Os cinco arguidos, todos residentes nos Países Baixos e com idades compreendidas entre os 19 e os 32 anos, foram acusados de violência pública, roubo e agressão.

O jogo de 7 de novembro foi autorizado a realizar-se depois de o organismo de vigilância antiterrorista dos Países Baixos ter concluído que não existia qualquer "ameaça concreta" para os adeptos israelitas e que o jogo não era considerado de alto risco. Mesmo assim, as autoridades de Amesterdão proibiram uma manifestação pró-palestiniana no exterior da Arena Johan Cruyff.

De acordo com uma investigação, na véspera do jogo, as autoridades registaram vários incidentes, incluindo adeptos israelitas que arrancaram uma bandeira palestiniana de um edifício de Amesterdão e atacaram um táxi.

Seis outros suspeitos, incluindo três menores, serão julgados numa data posterior. De acordo com as regras neerlandesas, os processos de menores decorrem à porta fechada.

A polícia continua a investigar os incidentes desde o início de novembro e divulgou imagens de vários suspeitos que pretende identificar.