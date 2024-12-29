Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos três migrantes afogaram-se ao tentar chegar ao Reino Unido vindos de França

ARQUIVO - Um pequeno barco insuflável danificado é fotografado na costa de Wimereux, no norte de França, a 25 de novembro de 2021, em Calais, no norte de França.
ARQUIVO - Um pequeno barco insuflável danificado é fotografado na costa de Wimereux, no norte de França, a 25 de novembro de 2021, em Calais, no norte de França. Direitos de autor  Michel Spingler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Michel Spingler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
De Daniel Bellamy
Publicado a
Pelo menos três migrantes afogaram-se ao largo de Sangatte, perto do porto de Calais, quando tentavam atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido, noticiaram os meios de comunicação social franceses no domingo.

As mortes foram confirmadas após uma operação de salvamento, esta manhã, levada a cabo pelos serviços de emergência franceses e pelo helicóptero “Dauphin” da marinha.

O governo descreveu a tentativa de travessia como “difícil”, com 50 pessoas a chegarem à costa na praia perto de Sangatte por volta das 6h00 da manhã. Os socorristas assistiram 45 pessoas e quatro foram transportadas para hospitais.

Três pessoas inconscientes foram retiradas da água, mas apesar dos esforços das equipas médicas, não sobreviveram.

Foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Boulogne-sur-Mer.

A tragédia de domingo ocorre numa altura em que se regista um pico de tentativas de travessia do Canal da Mancha, no final do ano de 2024. Nos últimos dias, as autoridades têm registado um aumento significativo dessas tentativas.

As autoridades britânicas apontam que 322 migrantes atravessaram o Canal da Mancha e chegaram a Inglaterra em seis embarcações no sábado.

Este foi um dos anos mais mortíferos para os migrantes que tentam fazer a perigosa viagem entre França e Inglaterra, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Apesar dos esforços franceses e britânicos para o impedir, a rota continua a ser um importante corredor de contrabando para pessoas que fogem de conflitos e da pobreza.

Os migrantes preferem o Reino Unido por razões linguísticas, laços familiares ou por considerarem que o acesso ao asilo e ao trabalho é mais fácil.

