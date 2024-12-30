A menos de um mês da chegada de Donald Trump à Casa Branca, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, prometeu aplicar "a mais dura" política anti-EUA.

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Durante uma reunião plenária de cinco dias do Partido dos Trabalhadores, que terminou na sexta-feira, Kim chamou aos EUA "o Estado mais reacionário que considera o anticomunismo como a sua política estatal invariável".

Kim afirmou que a parceria de segurança entre os EUA, a Coreia do Sul e o Japão está a transformar-se num "bloco militar nuclear para a agressão".

"Esta realidade mostra claramente em que direção devemos avançar e o que devemos fazer e como", disse Kim, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte.

O discurso de Kim "clarificou a estratégia para o mais duro contra-ataque anti-americano a ser lançado agressivamente" pela Coreia do Norte para os seus interesses e segurança nacionais a longo prazo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, posa com o líder norte-coreano Kim Jong Un para uma foto em Hanói, em 27 de fevereiro de 2019 Evan Vucci/Copyright 2019 AP. Todos os direitos reservados.

A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte não entrou em detalhes sobre a estratégia anti-EUA, mas disse que Kim estabeleceu tarefas para reforçar a capacidade militar através de avanços na tecnologia de defesa e sublinhou a necessidade de melhorar a resistência mental dos soldados norte-coreanos.

O regresso de Trump à presidência aumenta as perspetivas de uma diplomacia de alto nível com a Coreia do Norte.

Durante o seu primeiro mandato, Trump encontrou-se com Kim três vezes para conversações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.

No entanto, muitos especialistas afirmam que é improvável um rápido reatamento das conversações entre Kim e Trump, uma vez que este último se concentraria primeiro nos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

O apoio da Coreia do Norte à guerra da Rússia contra a Ucrânia também constitui um desafio para os esforços de reativação da diplomacia, segundo os especialistas.

Não podemos ter loucos a disparar mísseis por toda a parte. E, por falar nisso, o “Rocket Man” deveria ter sido travado há muito tempo. Donald Trump Presidente dos EUA

As reuniões anteriores entre Trump e Kim não só puseram fim à retórica inflamada e às ameaças de destruição, como também desenvolveram ligações pessoais.

Trump disse uma vez que ele e Kim "se apaixonaram".

Mas as suas conversações acabaram por entrar em colapso em 2019, quando discutiram as sanções lideradas pelos EUA contra a Coreia do Norte.

Desde então, a Coreia do Norte aumentou drasticamente o ritmo das suas atividades de teste de armas para construir mísseis nucleares mais fiáveis que visam os EUA e os seus aliados.

Os EUA e a Coreia do Sul responderam ao alargar os seus exercícios militares bilaterais e também os trilaterais que envolvem o Japão, o que suscitou fortes reações da Coreia do Norte, que considera esses exercícios liderados pelos EUA como ensaios de invasão.

O aprofundamento da cooperação militar com a Rússia complica ainda mais os esforços para convencer a Coreia do Norte a abandonar as suas armas nucleares em troca de benefícios económicos e políticos.

Ecrã de tv mostra lançamento do míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte durante programa noticioso na Estação Ferroviária de Seul, 31 de outubro de 2024 Lee Jin-man/Copyright 2024 AP. Todos os direitos reservados.

De acordo com avaliações dos EUA, da Ucrânia e da Coreia do Sul, a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados e sistemas de armas convencionais para apoiar a guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

Há receios de que a Rússia possa dar à Coreia do Norte tecnologia avançada de armamento em troca, incluindo ajuda para construir mísseis nucleares mais potentes.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse na semana passada que 3.000 soldados norte-coreanos foram mortos e feridos em combates na região russa de Kursk.

A Rússia e a China, envolvidas em disputas separadas com os EUA, têm bloqueado repetidamente os esforços para impor mais sanções da ONU à Coreia do Norte, apesar dos seus repetidos testes de mísseis, desafiando as resoluções do Conselho de Segurança.

No mês passado, Kim afirmou que as suas negociações anteriores com os Estados Unidos apenas confirmaram a hostilidade "imutável" de Washington em relação ao seu país e descreveu a sua construção nuclear como a única forma de combater as ameaças externas.