Kim Jong-un assinala com gigantesca explosão fase final da construção de empreendimento em Pyongyang

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, participou no domingo numa cerimónia para assinalar a fase final da construção de um empreendimento com milhares de novos apartamentos em Pyongyang.

Nas imagens divulgadas pelos meios de comunicação estatais esta segunda-feira, Kim Jong-un, de 41 anos, discursou para os trabalhadores envolvidos no projeto antes de carregar num botão que fez detonar uma gigantesca explosão no local da construção, no distrito de Hwasong, um subúrbio de Pyongyang onde têm sido erguidos vários arranha-céus nos últimos anos.

“Com o projeto de construção de 10 mil habitações deste ano, a construção de 50 mil habitações na cidade de Pyongyang, que tem sido vigorosamente implementada desde o Congresso do Partido, entrou finalmente na fase final de conclusão”, disse Kim no seu discurso.

A cerimónia teve lugar no dia do aniversário do seu falecido pai, Kim Jong-il, o segundo líder supremo da Coreia do Norte, ocasião conhecida no país como o Dia da Estrela Brilhante.

Kim também visitou o mausoléu da sua família no domingo, pela primeira vez em quatro anos. Nele se encontram os corpos embalsamados do seu pai e do seu avô.