O líder de facto da Síria afirmou que a realização de eleições no país poderá demorar até quatro anos e que tenciona dissolver o seu grupo islamista que liderou a insurreição do país numa cimeira de diálogo nacional.

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Ahmad al-Sharaa, que dirige o Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o grupo que lidera a nova autoridade na Síria, fez as declarações numa entrevista à rede de televisão saudita Al-Arabiya.

Na entrevista, estimou que a redação de uma nova constituição poderia demorar até três anos, acrescentando que "quaisquer eleições válidas exigirão um recenseamento exaustivo da população".

O líder de facto da Síria, Ahmad al-Sharaa, no palácio presidencial antes do seu encontro com um responsável líbio em Damasco, 28 de dezembro de 2024 AP

A entrevista surge quase um mês depois de o grupo ter liderado uma insurreição relâmpago que derrubou o presidente de longa data Bashar al-Assad e pôs fim à revolta do país que se transformou em guerra civil, iniciada em 2011.

Al-Sharaa afirmou que a realização de eleições demorará algum tempo devido à necessidade de as diferentes forças sírias manterem um diálogo político após cinco décadas de regime ditatorial da dinastia al-Assad.

Além disso, as infraestruturas do país devastado pela guerra têm de ser reconstruídas.

"A oportunidade que temos hoje não surge de cinco em cinco ou de dez em dez anos", afirmou al-Sharaa.

"Queremos que a Constituição dure o maior tempo possível".

Al-Sharaa permanecerá como líder de facto da Síria até 1 de março, data em que as diferentes fações da Síria deverão dialogar para determinar o futuro político do país e estabelecer um governo de transição que reúna o país dividido.

O HTS será dissolvido depois de anos como o grupo rebelde dominante no país, que detinha um enclave estratégico no noroeste da Síria.

Um homem observa retratos de pessoas desaparecidas, cujas famílias dizem ter sido levadas pelo regime de al-Assad, colados num monumento em Damasco, 28 de dezembro de 2024 AP

Ataques israelitas na Síria

Um ataque aéreo israelita nos arredores de Damasco matou 11 pessoas, de acordo com um observatório de guerra, uma vez que Israel continua a atacar armas e infraestruturas militares, mesmo após a destituição de al-Assad.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, disse que o ataque aéreo teve como alvo um depósito de armas que pertencia às forças de al-Assad, perto da cidade industrial de Adra, a nordeste da capital.

Segundo a mesma fonte, pelo menos 11 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas.

O exército israelita não comentou o ataque aéreo de domingo.

Israel, que lançou centenas de ataques aéreos em toda a Síria desde que a revolta do país se transformou em guerra civil, em 2011, raramente os reconhece.

Diz que os seus alvos são grupos apoiados pelo Irão que apoiaram al-Assad.

Um homem passa de bicicleta por edifícios que foram danificados por ataques aéreos durante o governo de al-Assad em Douma, 29 de dezembro de 2024 AP

Ao contrário das suas críticas ao Irão, principal aliado de al-Assad, al-Sharaa espera manter "relações estratégicas" com a Rússia, cuja força aérea desempenhou um papel fundamental na manutenção de Assad no poder durante mais de uma década durante o conflito.

O líder do HTS afirmou ainda que estão a decorrer negociações com as Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, no nordeste da Síria, e espera que as suas forças armadas se integrem nas agências de segurança sírias.

O grupo liderado pelos curdos é o principal aliado de Washington na Síria, onde está fortemente envolvido no combate às células adormecidas pertencentes ao grupo extremista denominado Estado Islâmico.

Os rebeldes sírios apoiados pela Turquia têm entrado em confronto com as Forças Democráticas Sírias, mesmo depois da insurreição, tomando a cidade-chave de Manbij, uma vez que Ancara espera criar uma zona tampão perto da sua fronteira no norte da Síria.

Os rebeldes atacaram perto da cidade estratégica de Kobani, no norte da fronteira, enquanto as Forças Democráticas Sírias partilharam um vídeo de um ataque com rockets que destruiu o que dizem ser um sistema de radar a sul da cidade de Manbij.