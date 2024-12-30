Uma forte vaga de ondas de dimensões invulgares atingiu as costas do Equador, do Chile e do Peru, causando pelo menos três mortos. Dezenas de portos da região foram obrigados a encerrar, uma vez que algumas ondas atingiram alturas de até 4 metros e continuam a fustigar as costas.

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No Equador, duas pessoas terão morrido na região de Manta, no sudoeste do país. Mais a sul, no Chile, foi confirmada uma terceira morte devido às fortes vagas que atingiram a costa.

No Peru, o impacto das ondas foi igualmente grave, tendo três quartos dos portos do país sido encerrados para evitar mais dan

A marinha peruana informou que resgatou cerca de 30 pescadores que estavam encalhados há dois dias no mar, enquanto as ondas gigantes batiam na costa norte. Muitos deles tiveram dificuldades em trazer seus barcos de volta à praia de Acapulco, na região de Tumbes.

Jaime Yacila, presidente da câmara da província de Contralmirante Villar, que fica na região de Tumbes, 1.200 quilómetros a norte da capital Lima, disse que alguns pescadores não podiam esperar mais para serem resgatados no mar, o que acelerou a operação.

“Eles (os pescadores) não queriam perder seus barcos”, disse Yacila aos repórteres. Muitos barcos viraram devido às ondas, que também forçaram o encerramento de vários portos na região, de acordo com as autoridades.

O ministro da Defesa, Walter Astudillo, acompanhou as operações de salvamento a partir de um helicóptero que sobrevoava a área afetada.

As autoridades atribuíram as ondas extremas aos ventos fortes e persistentes que sopram da costa dos Estados Unidos.

Prevê-se que as ondas diminuam até quarta-feira.