Últimas publicações
Ataques israelitas em Gaza matam doze pessoas

Crianças brincam na areia num campo para palestinianos deslocados internamente em frente à praia em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.
Crianças brincam na areia num campo para palestinianos deslocados internamente em frente à praia em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.
De Tamsin Paternoster com AP
Publicado a
Os ataques atingiram o norte e o centro de Gaza, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas se aproxima dos 15 meses sem fim à vista.

Ataques israelitas mataram pelo menos 12 palestinianos na Faixa de Gaza, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas atinge os 15 meses de duração, com poucos progressos tangíveis no que respeita a um acordo de cessar-fogo.

Um dos ataques atingiu uma casa na zona de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza, a parte mais isolada e mais destruída do território, onde Israel tem lançado ataques incessantes desde o início de outubro.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que sete pessoas foram mortas, incluindo uma mulher e quatro crianças.

Um outro ataque durante a noite atingiu o campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, matando duas pessoas, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa. As Forças de Defesa de Israel (IDF) ordenaram a evacuação da área durante a noite, alegando que iriam lançar um ataque em resposta ao lançamento de rockets por militantes palestinianos.

Um terceiro ataque, na madrugada de quarta-feira, na cidade de Khan Younis, no sul do país, matou três pessoas, segundo o Hospital Nasser e o Hospital Europeu, que receberam os corpos.

As Forças de Defesa Israelitas (FDI) afirmaram no X que o ataque em Khan Younis matou o comandante Abd al-Hadi Sabah - "um dos líderes da infiltração no Kibbutz Nir Oz durante o massacre de 7 de outubro".

Acrescentaram que Sabah também liderou e dirigiu numerosos ataques terroristas contra as tropas das FDI durante a atual guerra.

A guerra entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza começou a 7 de outubro de 2023, depois de o Hamas ter lançado um ataque ao sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e raptando cerca de 250 como reféns.

Cerca de 100 reféns continuam detidos em Gaza, dos quais pelo menos um terço terá morrido.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel em retaliação ao ataque matou mais de 45.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre civis e combatentes.

O exército israelita afirma que os seus ataques visam apenas os militantes e culpa o Hamas pelas mortes de civis, uma vez que os seus combatentes operam em zonas residenciais densas. O exército afirma ter matado 17.000 militantes, sem apresentar provas.

A guerra causou danos devastadores em Gaza e deslocou cerca de 90% da sua população de 2,3 milhões de habitantes.

Os mediadores americanos e árabes passaram quase um ano a tentar mediar um cessar-fogo e a libertação dos reféns, mas os esforços foram repetidamente interrompidos por exigências contraditórias de ambos os lados.

O Hamas exigiu uma trégua duradoura, tendo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometido continuar a lutar até à "vitória total" sobre os militantes.

