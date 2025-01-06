Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Presidente austríaco convida líder da extrema-direita a formar governo

Presidente austríaco convida líder da extrema-direita a formar governo
Presidente austríaco convida líder da extrema-direita a formar governo Direitos de autor  Heinz-Peter Bader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Heinz-Peter Bader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Chanceler Karl Nehammer, do Partido Popular, demitiu-se depois de falhar as negociações para uma coligação de governo e o líder interino do partido mostrou abertura para governar com a extrema-direita.

O presidente da Áustria recebeu esta segunda-feira Herbert Fickl, o líder do Partido da Liberdade (FPÖ), de extrema-direita e, após uma reunião que durou mais de uma hora no palácio presidencial (Hofburg) em Viena, convidou-o a formar governo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

“O Sr. Kickl tem a confiança necessária para encontrar uma maioria viável. Por conseguinte, dei-lhe instruções no sentido de encetar conversações com o ÖVP [Partido Popular] para formar um governo”, declarou Alexander Van der Bellen, citado pelo jornal austríaco Österreich.

O chefe de Estado afirma que o Partido Popular Austríaco, o ÖVP, agora sob a liderança de Christian Stocker, nomeado presidente interino no domingo de manhã após a demissão do chanceler Karl Nehammer, acabou com o "cordão sanitário" à extrema-direita.

“O ÖVP renunciou ao seu categórico não a Herbert Kickl”, disse Van der Bellen, acrescentando que é seu dever respeitar a vontade da maioria dos eleitores. “Posso ter certos desejos, mas o respeito pelos eleitores obriga-me a aceitar esta maioria", frisou.

O presidente da Áustria sublinha que o “governo tem de ser robusto” e que “precisa de mais de 50% dos lugares no Conselho Nacional”, até porque o "ambiente económico é difícil".

“A Áustria está em recessão, o desemprego está a aumentar. O orçamento tem de ser reorganizado, sem esquecer a ameaça geopolítica que a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia representa".

“Não dei este passo de ânimo leve”, confessou Van der Bellen.

"Fora Nazis"

Centenas de manifestantes reuniram-se no exterior do Palácio de Hofburg durante as conversações entre Kickl e Van der Bellen, gritando “fora nazis”.

Foi também possível ouvir vaias dirigidas ao líder do Partido da Liberdade. Depois de Kickl ter abandonado o Hofburg, os manifestantes dispersaram.

"Continuarei a assegurar que os princípios e as regras da nossa Constituição serão corretamente respeitados e cumpridos", notou o presidente da Áustria após a reunião com Fickl.

Nehammer falhou tentativa de coligação

O ainda chanceler Karl Nehammer, do Partido Popular, falhou as negociações com os sociais-democratas e os liberais para criar um executivo moderado, e o líder interino dos populares mostrou-se disposto a governar com a extrema-direita.

Mais de três meses após as legislativas que deram vitória com maioria relativa ao FPÖ, a extrema-direita parece pronta para assumir os destinos da Áustria.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Novo líder do Partido Popular Austríaco pronto a formar governo com extrema-direita

Chanceler austríaco Karl Nehammer demite-se devido a fracasso das negociações para coligação

Áustria: negociações para formar coligação de governo fracassam após retirada do partido liberal