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Descida das temperaturas obriga equipas de resgate no Tibete a correr contra o tempo

Equipas de salvamento procuram sobreviventes na sequência de um terramoto no condado de Dingri, em Xigaze, na Região Autónoma do Tibete, no sudoeste da China
Equipas de salvamento procuram sobreviventes na sequência de um terramoto no condado de Dingri, em Xigaze, na Região Autónoma do Tibete, no sudoeste da China Direitos de autor  Jigme Dorje/Xinhua
Direitos de autor Jigme Dorje/Xinhua
De Euronews com EBU
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Um terramoto de magnitude 7,1 atingiu o condado de Dingri, em Xigaze, na manhã de terça-feira, causando pelo menos 126 vítimas mortais e obrigando a mais de 46.000 evacuações.

As equipas de salvamento no Tibete estão atualmente a correr contra o relógio para resgatar sobreviventes, depois de um forte terramoto ter atingido o país na manhã de terça-feira.

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Até quarta-feira, foram contabilizados 126 mortos e 188 feridos na sequência do sismo, um dos mais mortíferos a atingir território chinês nos últimos anos.

As equipas de salvamento estão agora a intensificar os seus esforços, pois receiam que as condições rigorosas do inverno e as elevadas altitudes reduzam as hipóteses de as pessoas sobreviverem nos escombros.

Até agora, 46.525 pessoas afetadas foram transferidas para abrigos de emergência em 187 locais de realojamento criados no condado de Dingri. As forças de resgate, bem como mantimentos, estão também a chegar continuamente às áreas atingidas pelo terramoto.

As autoridades locais afirmam que agiram rapidamente para distribuir alimentos e bens de emergência às pessoas afetadas, assegurando-lhes abrigos adequados, uma vez que as temperaturas desceram até aos 18 graus negativos durante a noite.

"Ontem à tarde, todo o nosso pessoal que tinha ficado retido já tinha sido reinstalado e realojado. Mais tarde, no mesmo dia, também fornecemos refeições quentes e mantimentos para o frio. Segundo os nossos contactos com as pessoas nas tendas, esta manhã, verificámos que foram mantidas relativamente quentes na noite passada", informou Xu Chao, um funcionário local.

O Ministério das Finanças, juntamente com o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais, afetou, com caráter de urgência, 80 milhões de yuan (10,6 milhões de euros) de fundos de ajuda do governo central para apoiar os agricultores e criadores de gado da região.

O epicentro do sismode terça-feira, de magnitude 7,1, situa-se no ponto de colisão entre as placas indiana e euroasiática. Os sismos provocados pela colisão das placas tectónicas são comuns no sudoeste da China, no Nepal e no norte da Índia.

Editor de vídeo • Rory Elliott Armstrong

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