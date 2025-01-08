Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Mais de 500 réplicas após terramoto no Tibete e início dos esforços de salvamento

Socorristas realizam trabalho de resgate numa aldeia no município de Changsuo do condado de Dingri em Xigaze, Região Autónoma do Tibete no sudoeste da China, 7 de janeiro de 2025
Socorristas realizam trabalho de resgate numa aldeia no município de Changsuo do condado de Dingri em Xigaze, Região Autónoma do Tibete no sudoeste da China, 7 de janeiro de 2025 Direitos de autor  Hu Zikui/Xinhua
Direitos de autor Hu Zikui/Xinhua
De Evelyn Ann-Marie Dom
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Centenas de pessoas foram resgatadas dos escombros depois de um terramoto de magnitude 7,1 ter abalado o Tibete na terça-feira.

Enquanto as equipas de salvamento trabalham para localizar dezenas de pessoas ainda desaparecidas depois de um terramoto de magnitude 7,1 ter atingido o Tibete na terça-feira, matando pelo menos 126 pessoas e ferindo cerca de 200, o Centro de Redes de Terramotos da China informa que a região sofreu desde então mais de 500 réplicas, com magnitudes até 4,4.

Mais de 400 pessoas que estavam presas sob os escombros foram resgatadas, segundo as autoridades chinesas, mas o número de pessoas ainda desaparecidas permanece desconhecido.

De acordo com a emissora estatal CCTV, o Ministério da Gestão de Emergências tem 1.850 socorristas no terreno, juntamente com bombeiros e outros. Os funcionários do governo local afirmam que mais de 3600 casas desabaram e 30.000 residentes foram deslocados.

Foram enviadas tendas, colchas, camas dobráveis e outros artigos de socorro para dar abrigo às pessoas cujas casas não são habitáveis ou não são seguras. As áreas em torno do epicentro têm uma altitude média de cerca de 4.200 metros e as temperaturas caíram muito abaixo de zero durante a noite.

Mima Ciren, oficial da Brigada de Incêndios Florestais de Xizang, disse que a sua equipa está a prosseguir as operações de salvamento em cerca de sete a oito aldeias. A equipa está também a avaliar os danos materiais dos residentes afectados.

"A nossa próxima prioridade é visitar cada aldeia, uma vez que a área afetada é bastante extensa. O nosso objetivo é compreender a situação de catástrofe em cada aldeia e localizar pessoas presas para fornecer relatórios preliminares às equipas de salvamento de maior dimensão", disse Mima.

500 tremores secundários

O gabinete local de dados sísmicos informou que, nos últimos cinco anos, se registaram 29 sismos de magnitude igual ou superior a três num raio de 200 quilómetros do epicentro.

O epicentro do terramoto de terça-feira situa-se na zona de colisão entre as placas indiana e euro-asiática. Os terramotos causados pela colisão das placas tectónicas são comuns no sudoeste da China, no Nepal e no norte da Índia.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mais de 10 terramotos de pelo menos 6 graus de magnitude atingiram esta área no último século.

