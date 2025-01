"A UE desempenhou um papel pouco edificante" antes da trégua em Gaza, diz perito em Israel

Contactámos um especialista em análise política e historiador que vive e ensina atualmente em Israel para discutir o peso e a importância deste cessar-fogo.

Na sequência do que parece ser a primeira trégua real que Netanyahu poderá assinar após as negociações lideradas pelos EUA no Qatar, analisamos os principais elementos deste acordo, bem como o impacto que poderá ter na Europa, com a ajuda de um historiador perito em Israel.

Yoel Schvartz é professor e conferencista convidado da Escola de Educação sobre o Holocausto de Yad Vashem. Nascido na Argentina, dirigiu projetos educativos em Israel e na América Latina e coordenou grupos de estudo sobre a história judaica e o Holocausto na Europa Central e Oriental. Vive em Israel desde 1990.

Euronews: Haverá realmente tréguas na Faixa de Gaza?

Yoel Schvartz (YS): Embora tenha havido todo o tipo de dúvidas sobre isso nas últimas horas, estamos bastante habituados a este braço de ferro. Penso que a pressão para esta trégua é muito grande.

Quem está a exercer essa pressão?

YS: O papel que os Estados Unidos e especialmente a administração eleita estão a desempenhar é muito forte. Estão a exercer pressão sobre o governo israelita e, indiretamente, também sobre os países árabes, para que esta trégua se concretize. Portanto, apesar das dificuldades, tenho um certo otimismo de que desta vez as coisas vão acontecer.

Foi a vitória de Trump e o acordo foi alcançado... Biden foi mais brando?

YS: Bem, é um acordo que já estava em cima da mesa há oito meses. Em maio, a administração Biden já tinha delineado as linhas gerais deste acordo, mas o Hamas tinha um poder militar muito diferente do que tem hoje, ainda não tinha sido derrotado militarmente. O Irão ainda tinha muito mais peso do que tem hoje. O governo israelita sentiu que não podia dar esse passo para além da questão interna que tem a ver com o governo de coligação de Israel.

E que papel desempenhou Trump?

YS: Penso que a chegada de Trump ao poder e a enorme influência que ele tem pessoalmente sobre Benjamin Netanyahu e a sua capacidade de lhe oferecer em troca outros processos muito mais globais que têm a ver com o Médio Oriente, como a normalização com a Arábia Saudita, é o que lhe permite exercer uma pressão muito importante sobre o governo israelita e também sobre os países árabes.

Parece que Netanyahu está a repensar a possibilidade de um acordo deste tipo, face à alegada chantagem do Hamas à última hora.

YS: Trata-se de uma evolução esperada neste tipo de negociações, o Hamas pode ter complicado as coisas, mas surpreender-me-ia se fosse também devido a algum tipo de pressão interna de alguns ministros.

Qual é a posição dos líderes europeus? Todos se congratulam com a trégua, mas receiam que não seja duradoura.

YS:A Europa tem desempenhado um papel pouco edificante, para dizer o mínimo, digamos que não tem sido um papel positivo. Muitos países, incluindo a Espanha, aceitaram em grande medida a narrativa palestiniana do conflito e foram mais favoráveis ou mais preocupados.

Que narrativa é essa?

YS: Tem a ver com o sofrimento palestiniano, com a destruição e a devastação em Gaza, e não com o que consideramos serem as necessidades de defesa e segurança de Israel e com o terrível sofrimento que um ataque sem precedentes como o de 7 de outubro implicou para a sociedade israelita.

Mas todos os países condenaram esse ataque.

YS: Sim, mas o sentimento em Israel é que houve muito pouca solidariedade para com as vítimas israelitas. A maior parte dos governos europeus, mas não os cidadãos, não se manifestaram em relação aos reféns e às vítimas israelitas e não compreenderam as necessidades de Israel.

Agora que a UE tem uma nova Representante para a Política Externa, Kaja Kallas, o que espera dela neste conflito?

YS: Penso que chegou numa altura em que estamos a entrar numa nova fase do conflito. Espero que desempenhe um papel muito mais equilibrado, muito mais solidário com as necessidades de ambas as partes e não apenas de uma delas. A Comunidade Europeia poderá ser muito ativa na ajuda à reconstrução de Gaza, mas não na ajuda ao fim do conflito se apenas tomar o partido de uma das partes.

O que é que a história nos diz? O que é que a história nos diz e existe uma história de acontecimentos como este?

YS: A experiência histórica é pouco útil para compreendermos o que se passa aqui, devido à complexidade dos actores envolvidos. Não, não há precedentes. Não estamos a falar de um processo de paz entre dois países, nem estamos a falar de um processo de paz como o que teve lugar em Israel na década de 1990. Estamos a falar de uma guerra que produziu uma devastação sem precedentes na Faixa de Gaza e que implicará um processo de reconstrução sem precedentes. E estamos a falar de muitos actores, alguns deles imprevisíveis. O próprio Trump, de quem falámos há alguns minutos, é uma figura política que todos conhecemos, pensamos que o conhecemos, e o máximo que podemos dizer sobre ele é que é absolutamente imprevisível.

Euronews: Tem esperança de ver os reféns libertados?

Yoel Schvartz: Gostaria, para o bem da sociedade.... É uma ferida aberta e nada pode ser resolvido enquanto esta questão não for resolvida.