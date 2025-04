Israel quer prolongar retirada do Líbano por "preocupações" com o cessar-fogo, afirmam os relatórios

PUBLICIDADE

Israel pediu aos EUA mais 30 dias para se retirar do sul do Líbano, de acordo com os meios de comunicação locais, apenas alguns dias antes do prazo de 60 dias estipulado no acordo de cessar-fogo com o Hezbollah.

A notícia surge no momento em que Israel afirma que os termos do cessar-fogo com o Hezbollah não estão a ser aplicados com rapidez suficiente e que são necessários mais progressos. Entretanto, o grupo apoiado pelo Irão apelou a uma maior pressão para garantir a retirada das forças israelitas até segunda-feira - tal como previsto no acordo.

O acordo, mediado pelos EUA e pela França, exige que as tropas israelitas se retirem do sul do Líbano, que o Hezbollah retire os soldados e as armas da zona e que as tropas libanesas se desloquem para a região.

O acordo pôs termo a mais de um ano de hostilidades entre as duas fações, que culminaram com uma invasão israelita do Líbano que deslocou mais de 1,2 milhões de pessoas e matou mais de 3 500, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Um homem faz uma pausa enquanto verifica edifícios destruídos em Dahiyeh, Beirute, Líbano, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

No entanto, Israel alega que o exército libanês se está a posicionar demasiado lentamente e que continua a encontrar esconderijos de armas do Hezbollah.

O Hezbollah afirmou num comunicado que o prolongamento da retirada por parte de Israel seria inaceitável e "uma violação da soberania libanesa".

Apoio ao Líbano

O compromisso de apoiar o Líbano foi reafirmado pelos principais atores internacionais, incluindo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi.

"O Líbano está a entrar numa nova fase de esperança e otimismo", afirmou Grandi durante a sua visita ao país, na quinta-feira, para discutir o apoio aos refugiados libaneses deslocados na sequência do conflito com altos funcionários do Estado.

O principal diplomata da Arábia Saudita realizou também a sua primeira viagem oficial ao Líbano numa década, após anos de relações tensas, o que suscitou o otimismo de uma futura colaboração entre o reino rico em petróleo e o país devastado pela guerra.

A visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Príncipe Faisal bin Farhan, teve lugar depois de o Líbano ter eleito este mês o seu primeiro presidente em mais de dois anos e ter nomeado um novo primeiro-ministro.

A ascensão do chefe do exército, general Joseph Aoun, à presidência, e do diplomata e antigo diretor do Tribunal Penal Internacional, Nawaf Salam, ao cargo de primeiro-ministro indigitado, são vistos como golpes importantes para o Hezbollah.

O presidente libanês Joseph Aoun reúne-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan al-Saud

"Temos uma grande confiança em Sua Excelência o presidente e na capacidade do primeiro-ministro indigitado para trabalhar nas reformas necessárias para construir a segurança, a estabilidade e um Líbano unido", afirmou o príncipe após o encontro com Aoun.

O ministro saudita também reiterou o apoio do seu país ao cessar-fogo, apelando à "retirada completa das forças de ocupação israelitas do território libanês".

Nova era de colaboração?

No passado, a Arábia Saudita e outros países do Golfo estavam preocupados com a crescente influência do Hezbollah, apoiado pelo Irão, e dos seus aliados no governo.

Com o Hezbollah e a sua liderança fortemente afetadas na sequência da guerra com Israel, a visita de bin Farhan poderá anunciar uma nova era de colaboração entre os dois países, à medida que a Arábia Saudita indica novas áreas de crescimento económico.

No Fórum Económico Mundial de Davos, o ministro saudita da Economia e do Planeamento, Faisal al-Ibrahim, afirmou que as atividades não petrolíferas "representam hoje, pela primeira vez, 52% do nosso PIB real total".

O ministro das finanças saudita, Mohammed al-Jadaan, disse que via as relações entre a Arábia Saudita e os EUA como "vantajosas para todos" e que provavelmente permanecerão numa base forte sob o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Precisamos um do outro. E enquanto houver um acordo vantajoso para todos, continuaremos. E penso que isso vai continuar agora e no futuro previsível", explicou.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman disse na quinta-feira que o reino quer investir 600 mil milhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

Sobre a possibilidade de um acordo mais amplo para reconhecer diplomaticamente Israel, al-Jadaan disse que a Arábia Saudita não tem "pressa".

"Precisamos de ter a certeza de que temos um caminho irrevogável para uma solução de dois Estados", sublinhou.