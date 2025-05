Líbano volta a ter governo dois anos depois

PUBLICIDADE

O novo primeiro-ministro do Líbano formou no sábado o primeiro governo efetivo do país desde 2022.

O presidente Joseph Aoun anunciou em comunicado que aceitou a demissão do anterior governo provisório e assinou um decreto com o novo primeiro-ministro Nawaf Salam, formando o novo governo.

O gabinete de Salam, composto por 24 ministros, divididos equitativamente entre as comunidades cristã e muçulmana, foi formado menos de um mês após a nomeação e surge numa altura em que o Líbano se esforça por reconstruir a região sul, que se encontra devastada, e por manter a segurança ao longo da fronteira sul, após uma guerra devastadora entre Israel e o grupo militante Hezbollah. Um acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA pôs fim à guerra em novembro.

O Líbano continua também a braços com uma crise económica devastadora, que já vai no seu sexto ano, e que atingiu os bancos, destruiu o sector público da eletricidade e deixou muitos sem acesso às suas poupanças.

Salam, um diplomata e antigo presidente do Tribunal Internacional de Justiça, prometeu reformar o sistema judicial e a economia do Líbano e trazer estabilidade ao país, que há décadas enfrenta numerosas crises económicas, políticas e de segurança.

Embora o Hezbollah não tenha apoiado Salam como primeiro-ministro, o grupo libanês encetou negociações com o novo primeiro-ministro sobre os lugares dos muçulmanos xiitas no governo, de acordo com o sistema de partilha de poder do Líbano.

As novas autoridades libanesas também se afastam dos líderes próximos do Hezbollah, uma vez que Beirute espera continuar a melhorar os laços com a Arábia Saudita e outros países do Golfo, preocupados com o crescente poder político e militar do Hezbollah na última década.

No início de janeiro, o antigo chefe do exército, Aoun, foi eleito presidente, pondo fim ao vazio do cargo. Era também um candidato não apoiado pelo Hezbollah e pelos seus principais aliados.

Aoun tem partilhado sentimentos semelhantes aos de Salam, prometendo consolidar o direito do Estado a “monopolizar o porte de armas”, numa aparente referência às armas do Hezbollah.