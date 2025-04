PUBLICIDADE

A primeira semana do novo mandato de Donald Trump como presidente dos EUA terminou com uma série de ordens executivas assinadas para promover a ciência e a tecnologia.

O presidente deu prioridade a um acordo de 500 mil milhões de dólares (476 mil milhões de euros) para investimentos em infra-estruturas de inteligência artificial (IA), à formação de um conselho consultivo de activos digitais e adiou a proibição do TikTok nos seus primeiros anúncios.

Em pouco menos de uma semana, isto é o que foi feito ou anunciado pela administração Trump até agora.

Desfazer as ações de Joe Biden em matéria de IA

O movimento mais recente do presidente Trump é uma ordem executiva que revoga algumas políticas da era Biden que a administração diz "agir como barreiras à inovação americana de IA".

A ordem executiva assinada em 23 de janeiro dá aos altos funcionários da administração de Trump seis meses para formular um plano de ação de IA que permitirá ao país desenvolver sistemas "livres de preconceitos ideológicos ou agendas sociais projetadas".

Trump também dá à sua administração tempo para rever todas as políticas implementadas sob a ordem executiva anterior de Biden e "suspender, revisar ou rescindir" aquelas que não concordam com a visão de IA de Trump.

O diplomata tecnológico da UE disse anteriormente à Euronews Next que revogar a ordem executiva de Biden foi uma das únicas promessas que Trump fez sobre IA na campanha.

Esses especialistas também disseram que o Instituto de Segurança de IA dos EUA, um órgão criado sob a ordem executiva anterior de Biden que pesquisa a implementação segura de sistemas de IA, pode estar em risco de ser fechado.

Conselho para estabelecer iniciativas nacionais de IA e quantum

Trump também estabeleceu o Conselho de Assessores do Presidente em Ciência e Tecnologia (PCAST), um conselho de 24 especialistas que ajudará a administração a "traçar um caminho para a liderança americana em ciência e tecnologia".

Este conselho não é um esforço novo; trabalha com cada nova administração dos EUA nestas questões, mas o conselho de Trump irá "reorientar" a política de ciência e tecnologia para dar prioridade à "excelência orientada para os resultados e às realizações baseadas no mérito", de acordo com o sítioda Casa Branca.

O conselho lançará iniciativas nacionais e orientará a investigação sobre IA e energia quântica, sistemas de condução autónoma, drones e biotecnologia.

Um dos membros garantidos desse comitê é David Sacks, um ex-executivo do Paypal que se tornou o chamado "czar" de IA e criptografia de Trump.

Em dezembro, Trump escreveu em sua plataforma de mídia social Truth Social que o mandato de Sacks será orientar a política sobre IA, criptografia, "salvaguardar a liberdade de expressão online" e afastar os EUA do "preconceito e censura das Big Tech".

500 bilhões de dólares para infraestrutura de IA

O presidente Trump também propôs uma joint venture de até US $ 500 bilhões (€ 476 bilhões) investidos em IA.

De acordo com a Casa Branca, a Stargate, a nova parceria entre a OpenAI, a Oracle e a SoftBank, começará a construir centros de dados e a produção de eletricidade necessária para o desenvolvimento da IA em rápida evolução no Texas.

Será feito um investimento inicial de 100 mil milhões de dólares (95 mil milhões de euros), mas o projeto poderá atingir cinco vezes esse montante, segundo a Associated Press.

"É muito dinheiro e pessoas de alta qualidade", disse Trump, acrescentando que se trata de "uma retumbante declaração de confiança no potencial da América" sob a sua nova administração.

Espera-se a adesão de outros parceiros, incluindo a Microsoft, o investidor MGX, os fabricantes de chips Arm e NVIDIA.

Os planos iniciais para o Stargate remontam à administração Biden, de acordo com a Associated Press.

A agência de notícias de tecnologia The Information relatou pela primeira vez sobre o projeto em março de 2024. A OpenAI há muito tempo depende dos data centers da Microsoft para construir seus sistemas de IA, mas tem cada vez mais sinalizado interesse em construir seus próprios data centers.

Trump proíbe o dólar americano digital

Trump também lançou uma ordem executiva esta semana que permite que cidadãos e empresas individuais "abram redes públicas de blockchain sem perseguição".

A ordem executiva também se compromete a desenvolver "stablecoins legais e legítimos apoiados em dólares", em um esforço para proteger a "soberania" do dólar americano.

Sua ordem executiva também proíbe as Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) porque uma forma digital do dólar americano controlada pelo banco central do país poderia "ameaçar a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos EUA", diz a ordem executiva.

Trump também está formando um comitê consultivo sobre os mercados de ativos digitais, presidido por Sacks, que dentro de seis meses terá uma estrutura regulatória para "a emissão e operação" de ativos digitais.

Suas recomendações examinarão como os EUA poderiam criar e gerenciar um estoque nacional de criptografia que poderia ser criado a partir de quaisquer criptomoedas que o governo apreendeu, uma promessa que Trump fez na campanha.

Ao longo de sua campanha de reeleição, Trump prometeu fazer dos EUA a "capital criptográfica do mundo".

Trump e a primeira-dama Melania Trump lançaram desde então as suas moedas meme de criptomoeda, que dispararam em valor durante a sua primeira semana no cargo.

Extensão do TikTok

Um dos primeiros actos de Trump como presidente foi manter a popular aplicação de entretenimento TikTok a funcionar durante mais 75 dias para que o proprietário chinês ByteDance pudesse encontrar um comprador nos EUA.

A proibição da aplicação foi aprovada pelo Congresso e confirmada pelo Supremo Tribunal, o que levou a uma interrupção temporária da aplicação de vídeo de curta duração nas redes sociais em 19 de janeiro.

Desde então, a aplicação foi restabelecida temporariamente para os utilizadores dos EUA, mas continua fora das lojas de aplicações da Google e da Apple.

Apesar da recusa de venda por parte da ByteDance, vários compradores apareceram nos últimos dias, incluindo um consórcio com a estrela do YouTube Jimmy Donaldson, conhecido como Mr Beast, e a "The People's Bid", supervisionada pelo bilionário Frank McCourt.