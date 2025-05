Debandada em festival religioso na Índia faz vários mortos

De Euronews com AP

Uma debandada durante o grande festival Maha Kumbh, na cidade de Prayagraj, no norte da Índia, terá feito pelo menos 30 mortos e mais de 60 feridos, dos quais cinco em estado grave, segundo as autoridades locais, na madrugada de quarta-feira, quando dezenas de milhares de hindus se apressavam a tomar um banho sagrado no rio.

Os pertences das pessoas, incluindo roupas, cobertores e mochilas, ficaram espalhados pelo local do tumulto. Desconhece-se o que terá causado o pânico.

Esta quarta-feira é um dia sagrado durante o festival de seis semanas. As autoridades esperavam um recorde de 100 milhões de devotos para um banho ritual na confluência dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati. O principal atrativo do banho ritualístico são os milhares de ascetas hindus cobertos de cinzas que chegam em grandes procissões à confluência para dar um mergulho sagrado nas águas.

Após o incidente, milhões de peregrinos hindus continuaram a dirigir-se ao local para se banharem, mesmo quando os agentes da polícia os exortavam, através de megafones, a manterem-se afastados.

Maior encontro religioso do mundo

O festival Maha Kumbh, que se realiza de 12 em 12 anos, teve início a 13 de janeiro e é o maior encontro religioso do mundo. As autoridades esperam que, no total, mais de 400 milhões de pessoas se desloquem ao local de peregrinação.

Os hindus acreditam que um mergulho na confluência dos três rios - dois "mundanos" e um "mítico", segundo a religião - os purificará dos pecados passados e completar o processo de reencarnação.

Local das celebrações

Para acolher dezenas de milhares de "homens santos", peregrinos e turistas que visitam o festival, as autoridades construíram uma vasta cidade de tendas nas margens do rio. A cidade está equipada com 3000 cozinhas e 150.000 casas de banho, além de estradas, eletricidade e água, torres de comunicação e 11 hospitais.

Cerca de 50.000 agentes de segurança estão estacionados na cidade para manter a ordem pública e controlar as multidões.

As debandadas são relativamente comuns por altura dos festivais religiosos indianos, onde grandes multidões se reúnem em pequenas áreas.