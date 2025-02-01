O antigo presidente da República Federal da Alemanha, Horst Köhler, faleceu na madrugada de sábado, em Berlim, aos 81 anos de idade, após uma curta e grave doença, rodeado pela sua família. O anúncio foi feito pelo gabinete da Presidência Federal.

Köhler foi eleito o 9º Presidente da República Federal da Alemanha em 23 de maio de 2004 e confirmado no cargo cinco anos mais tarde. No entanto, demitiu-se inesperadamente em 31 de maio de 2010.

Numa carta de condolências dirigida à sua viúva Eva Luise Köhler, o atual presidente Federal Frank-Walter Steinmeier homenageou o seu antecessor como "um golpe de sorte para o nosso país".

"Muitas pessoas no nosso país estão de luto convosco. Com Horst Köhler perdemos uma pessoa muito estimada e extremamente popular que realizou grandes feitos - para o nosso país e para o mundo".

"Foi sobretudo a sua acessibilidade, o seu riso contagiante e o seu otimismo, a sua crença na força do nosso país e na energia e criatividade do seu povo que lhe conquistaram tantos corações. Mas foram também as suas admoestações e discursos, muitas vezes claros e nem sempre agradáveis, que lhe valeram o reconhecimento", escreveu Steinmeier.

De chefe do FMI e tecnocrata a chefe de Estado popular

O antigo diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) era pouco conhecido da maioria dos alemães antes da sua eleição para Presidente da República. A sua nomeação levou o jornal Bild a publicar a manchete "Horst quem?".

Depois de assumir o cargo, Köhler alcançou altos índices de popularidade. Para o conseguir, foi necessário posicionar-se como um "outsider" da elite política do país.

Ocasionalmente, recusou-se a assinar leis por razões constitucionais e nem sempre foi popular com o governo da chanceler Angela Merkel, de quem era candidato a presidente.

Juntamente com o então líder do FDP, Guido Westerwelle, Merkel conseguiu que Köhler fosse eleito Presidente da República. O Frankfurter Allgemeine Zeitung comentou mais tarde a eleição de Köhler como "um dos poucos golpes de mestre da estratégia de poder de Merkel" na sua gestão do cargo de Presidente Federal.

Horst Köhler (à direita) entrega a Angela Merkel o certificado de nomeação como chanceler, Palácio de Bellevue, 28 de outubro de 2009 Kai Uwe Knoth/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Köhler foi eleito em 2004, antes da chegada de Merkel ao poder. Nessa altura, a Alemanha debatia-se com reformas do mercado de trabalho e cortes sociais. Köhler exigiu que os alemães não se apoiassem nos êxitos do passado. Estava "profundamente convencido de que a Alemanha tem força para mudar".

As eleições federais antecipadas de 2005 levam Merkel ao poder

Em julho de 2005, Köhler concordou com a realização de eleições antecipadas, apesar de o governo federal de Gerhard Schröder ter uma clara maioria no Bundestag.

Após a derrota do SPD nas eleições estaduais na Renânia do Norte-Vestefália, Schröder perdeu deliberadamente o voto de confiança no Bundestag. O Presidente Federal Köhler, que já tinha sido criticado por ter manifestado a sua esperança de que Angela Merkel fosse em breve nomeada Chanceler Federal - uma violação da neutralidade político-partidária do Presidente Federal - concedeu a Schröder a dissolução do Bundestag e eleições antecipadas, apesar de todas as preocupações constitucionais.

Presidente da República Federal Horst Köhler (esquerda) e o chanceler Gerhard Schröder na abertura do 30o Congresso. Dias da Igreja Protestante Alemã em Hanover, 25/05/2005 JOERG SARBACH/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Na altura, Köhler afirmou que a Alemanha enfrentava "enormes desafios". O futuro dos nossos filhos estava em causa.

Merkel ganhou as eleições para o Bundestag, mas perdeu uma grande vantagem nas sondagens de opinião, porque o seu programa de reformas de longo alcance afastou os eleitores.

Posteriormente, Köhler falou menos sobre a necessidade de reformas económicas. Durante a crise bancária e económica, o licenciado em economia criticou duramente os mercados financeiros. Descreveu-os como um "monstro" que ainda não tinha sido domesticado.

Demissão pouco depois da reeleição

A demissão de Köhler foi uma surpresa total a 31 de maio de 2010, quando justificou a sua decisão com críticas a uma entrevista de rádio que tinha dado depois de visitar soldados alemães em Masar-i-Sharif, no Afeganistão.

No voo de regresso, Köhler disse à Deutschlandradio Kultur que, para um país como a Alemanha, dependente das exportações, as operações militares "podem ser necessárias para defender os nossos interesses, por exemplo, as rotas de comércio livre".

Muitos interpretaram esta afirmação como uma referência ao impopular destacamento da Alemanha no Afeganistão, embora o seu gabinete tenha explicado mais tarde que se estava a referir à operação anti-pirataria ao largo da costa da Somália.

Muitos perguntaram-se se esta seria a verdadeira razão da sua demissão. Os críticos especularam que ele estava simplesmente farto da falta de apoio de Merkel - para quem a sua demissão era um embaraço.

África: a grande paixão de Köhler

Em termos de política externa, Köhler foi elogiado pela sua vontade de chamar a atenção para as necessidades de África. Foi o segundo Presidente alemão a dirigir-se ao Parlamento israelita e declarou no Knesset: "Inclino a minha cabeça com vergonha e humildade perante as vítimas" do Holocausto.

Köhler abordou igualmente as relações com a Polónia, país vizinho a leste da Alemanha, que se tornou o primeiro destino estrangeiro dos seus dois mandatos. Disse que queria que o país se tornasse um parceiro tão importante para a Alemanha como a França.

Depois de deixar o mais alto cargo do Estado, dedicou mais tempo a África. Entre outras coisas, foi enviado especial da ONU para o conflito do Sara Ocidental de 2017 a 2019.

Filho de um agricultor bessarabiano

Köhler nasceu a 22 de fevereiro de 1943 em Skierbieszow, filho de agricultores bessarabianos que tinham sido reinstalados pelos nazis da Roménia para a Polónia então ocupada. A sua família fugiu do avanço das tropas soviéticas para as proximidades de Leipzig em 1944 e depois para Baden-Würtemberg em 1954. Köhler afirmou mais tarde numa entrevista que nunca se tinha sentido como uma pessoa deslocada.

Antes da sua eleição para Presidente da República, Köhler fez carreira nos bastidores como funcionário público eficiente.

Desde o início dos anos 80, trabalhou no Ministério Federal das Finanças durante mais de uma década. O Chanceler Federal Helmut Kohl, que contava com ele para a diplomacia económica, descreveu-o uma vez como "um tesouro".

Köhler participou na elaboração do quadro jurídico da moeda única europeia, o euro, e desempenhou um papel nas negociações para a reunificação alemã em 1990.

Mais tarde, foi Presidente do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento.

Em 2000, Köhler tornou-se o candidato substituto de Schröder para a direção do FMI. Ganhou o apoio dos EUA depois de o primeiro candidato de Berlim, Caio Koch-Weser, Secretário de Estado do Ministério Federal das Finanças, ter sido rejeitado pelos EUA por ser considerado demasiado ligeiro.

Mais tarde, o Secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, elogiou o mandato de Köhler: "Ele reformulou a instituição em termos de transparência e trabalhou para desenvolver melhores ferramentas de prevenção de crises e uma gestão de crises mais eficaz".

Merkel, então líder da oposição, trouxe-o de volta à Alemanha quatro anos mais tarde como seu candidato surpresa à presidência.

O antigo Presidente Federal Horst Köhler deixa a sua mulher, a sua filha Ulrike e o seu filho Jochen.