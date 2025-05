Camiões juntam-se na recém-inaugurada passagem de Rafah para levar ajuda até Gaza

De Euronews com AP

Um comboio de camiões foi avistado no posto fronteiriço de Rafah na manhã de domingo, numa altura em que o cessar-fogo entre o Hamas e Israel ainda se mantém.

As autoridades sanitárias palestinianas em Gaza informaram que o posto fronteiriço de Rafah com o Egito, há muito fechado, reabriu no sábado, permitindo a saída de milhares de palestinianos que necessitavam urgentemente de cuidados médicos.

Com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos seus parceiros, 37 doentes - 34 crianças e três adultos - foram retirados de Gaza para o Egito através da passagem de Rafah no sábado, acompanhados por 39 familiares.

A evacuação significa que estes doentes vão poder receber cuidados médicos especializados que não estão disponíveis em Gaza, destruída pela guerra.

No Complexo Médico Nasser, em Khan Younis, as famílias prepararam-se para a viagem com a ajuda das equipas da OMS. Entre elas estava Al-Ata Al-Najjar, a mãe do jovem Abdul, que sofre de um caso suspeito de fibrose quística e de um defeito cardíaco congénito.

“Fiquei muito contente quando recebi o telefonema sobre a viagem para tratamento. Senti-me aliviada porque o meu filho, se Deus quiser, vai receber tratamento”, afirmou.

A evacuação surge no meio de apelos urgentes da OMS para acelerar as transferências médicas de doentes em estado crítico.

Richard Peeperkorn, representante da OMS para os territórios palestinianos, sublinhou a dimensão da crise, estimando que entre 12 000 e 14 000 doentes em Gaza necessitam de evacuação urgente para receberem tratamento que lhes salve a vida. “Isto é apenas o início. Temos de acelerar o ritmo. O que precisamos é de corredores médicos fora de Gaza”, afirmou.

Quando o comboio chegou a Rafah, as famílias deram os últimos passos em direção à passagem, algumas em cadeiras de rodas, outras agarradas aos seus entes queridos.

Com milhares de pessoas ainda a precisar urgentemente de cuidados médicos, a OMS continua a apelar à aceleração dos esforços de evacuação, alertando para o facto de muitas vidas continuarem em risco sem uma intervenção imediata.

As forças israelitas encerraram a passagem no início de maio, depois de a terem tomado durante uma ofensiva contra a cidade do sul, o que levou o Egito a fechar a sua parte em sinal de protesto.

A reabertura da passagem representa um avanço fundamental no acordo de cessar-fogo alcançado no início deste mês entre Israel e o Hamas.

Israel concordou em reabrir a passagem de Rafah depois de o Hamas ter libertado as últimas mulheres reféns que restavam em Gaza. É o único posto fronteiriço de Gaza que não dá acesso a Israel.

Durante as seis semanas da primeira fase das tréguas, 33 reféns israelitas detidos pelo Hamas e cerca de 2.000 palestinianos detidos nas prisões israelitas deverão ser libertados, enquanto os palestinianos deslocados serão autorizados a regressar ao norte de Gaza e a ajuda humanitária aumentará no enclave devastado pela guerra.

Na próxima semana, Israel e o Hamas deverão iniciar conversações sobre a segunda fase do cessar-fogo, que tem por objetivo garantir a libertação dos restantes reféns e prolongar a trégua indefinidamente.

Se não se chegar a um acordo, a guerra poderá recomeçar no início de março.