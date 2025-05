PUBLICIDADE

De uma gelataria na Califórnia a uma empresa de material médico na Carolina do Norte, passando por um vendedor de t-shirts nos arredores de Detroit, as empresas americanas estão a preparar-se para sofrer os efeitos dos impostos que o presidente Donald Trump impôs no sábado sobre as importações provenientes do Canadá, do México e da China - os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.

As taxas de 25% sobre os produtos canadianos e mexicanos e de 10% sobre os produtos chineses entrarão em vigor na terça-feira. A energia canadiana, incluindo o petróleo, o gás natural e a eletricidade, será tributada a uma taxa inferior de 10%.

O Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale estima que as tarifas de Trump custarão ao agregado familiar americano médio entre 1.000 e 1.200 dólares em poder de compra anual.

Gregory Daco, economista-chefe da empresa de consultoria e fiscalidade EY, calcula que as tarifas aumentariam a inflação, que estava a uma taxa anual de 2,9% em dezembro, em 0,4 pontos percentuais este ano. Daco também projecta que a economia dos EUA, que cresceu 2,8% no ano passado, cairá 1,5% este ano e 2,1% em 2026 "à medida que os custos de importação mais elevados diminuem os gastos dos consumidores e o investimento das empresas".

A Penny Ice Creamery em Santa Cruz, Califórnia, teve de aumentar os preços dos seus gelados, incluindo os populares sabores "morango com pimenta rosa" e "chocolate com caramelo e sal marinho", repetidamente nos últimos anos, uma vez que o aumento da inflação fez aumentar o custo dos seus fornecimentos.

Sinto-me mal por ter de estar sempre a aumentar os preços", disse o coproprietário Zach Davis. "Estávamos à espera que a inflação baixasse, que a economia estabilizasse em 2025... Agora, com as tarifas, podemos estar de volta a essa situação".

Segundo Davis, os direitos aduaneiros de Trump ameaçam fazer subir o custo dos frigoríficos, congeladores e misturadores, na sua maioria fabricados na China, de que necessitará se a Penny Ice Creamery avançar com os planos de aumentar as suas seis lojas. Ainda tem recordações dolorosas dos custos adicionais de equipamento que a empresa teve de absorver quando Trump impôs tarifas maciças à China durante o seu primeiro mandato.

As novas tarifas também aumentarão o preço de um produto favorito dos clientes - os granulados - que a Penny Ice Creamery importa de uma empresa em Whitby, Ontário. A aplicação de um imposto de importação de 25% a uma coisa tão pequena como essa pode prejudicar uma pequena empresa como a dele.

As margens são muito reduzidas", afirmou. "Poder oferecer esse suplemento pode talvez gerar um lucro adicional de 10 cêntimos por colher. Se uma tarifa acabar com isso, pode ser a diferença entre ser rentável e estar no limiar da rentabilidade ou mesmo estar debaixo de água no final do ano".

Em Asheville, na Carolina do Norte, Casey Hite, diretor executivo da Aeroflow Health, espera sofrer um golpe porque a sua empresa adquire mais de metade dos seus produtos, incluindo bombas tira leite, a fabricantes chineses, fornecendo-os a pacientes americanas através de planos de seguro. A Aeroflow Health é paga pelas seguradoras a taxas pré-negociadas, estabelecidas antes de Trump decidir sobre as suas tarifas.

Hite afirmou que o imposto sobre as importações chinesas afectaria as finanças da empresa, obrigando-a a adquirir produtos mais baratos e de menor qualidade ou a repercutir os custos mais elevados através do aumento dos prémios dos seguros de saúde. Estes custos poderão demorar dois anos a concretizar-se, mas acabarão por afetar os orçamentos dos consumidores.

"O impacto far-se-á sentir nos doentes", afirmou Hite. "Com o tempo, os pacientes pagarão mais pelos produtos".

Mesmo os pensos absorventes para incontinência fabricados nos EUA que a Aeroflow Health compra não estão a salvo dos impostos de importação de Trump. Podem incluir pasta de papel do Canadá, alvo de tarifas, e plásticos e embalagens da China, segundo a Aeroflow Health, que alerta para as "turbulências" das tarifas.

"Isto vai afetar o nosso negócio? Pode apostar que sim", disse Linda Schlesinger-Wagner, proprietária da Skinnytees, uma empresa de vestuário feminino em Birmingham, Michigan, a norte de Detroit, que importa vestuário da China. Segundo ela, o imposto de 10% aumentaria os seus custos, embora planeie absorver a despesa extra em vez de a transferir para os clientes.

Não gosto do que se está a passar", disse, referindo-se ao impacto mais amplo das tarifas. "E acho que as pessoas vão ficar verdadeiramente chocadas com os preços que vão ver nos carros, na madeira, na roupa, na comida. Isto vai ser uma confusão".

William Reinsch, antigo responsável comercial dos EUA, atualmente no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, afirmou que muitas empresas se abasteceram de bens importados com antecedência para evitar as tarifas. Poderão utilizar os seus stocks acumulados durante semanas ou alguns meses, atrasando o sofrimento dos seus clientes.

George Carrillo, CEO do Hispanic Construction Council, um grupo de defesa da indústria, disse que as empresas de construção têm acumulado materiais em antecipação às acções de Trump, mas preocupa-se com a possibilidade de a inflação disparar dentro de três a seis meses.

"Assim que o inventário começar a ficar baixo, vamos começar a sentir os efeitos", disse Carillo numa entrevista telefónica no sábado, antes do anúncio. "Os promotores imobiliários e os empreiteiros gerais têm de acompanhar o ritmo e vão começar a comprar mais produtos, a um preço mais elevado."

Tudo isto será exacerbado por uma repressão emergente da imigração que já está a assustar a mão de obra da indústria da construção, disse ele.

"A imposição de tarifas e a instabilidade da mão de obra vão provocar grandes atrasos nos projectos. Vai provocar um aumento dos preços devido à falta de disponibilidade", disse Carrillo.

Depois, há as indústrias que não se podem dar ao luxo de fazer reservas, incluindo os supermercados, cujos produtos agrícolas se vão estragar. Por isso, o impacto dos direitos aduaneiros vai aparecer nas prateleiras das mercearias dentro de dias.

Não se armazenam abacates", disse Reinsch. "Não se armazenam flores de corte. Não se armazenam bananas".

No centro de comércio de tomate de Nogales, Arizona, o vendedor de produtos Rod Sbragia, que seguiu o seu pai no negócio há quase quatro décadas, preocupa-se com o facto de as taxas de importação obrigarem algumas empresas de distribuição a fechar o negócio e "serem prejudiciais para o consumidor americano, para as escolhas que têm no supermercado".

Sbragia votou em Trump nas últimas três eleições e diz-se um "republicano convicto". O presidente, segundo ele, não deve ter sido devidamente aconselhado sobre o assunto.

Quando estamos preocupados com os custos para os consumidores, com as pressões inflacionistas e com a saúde geral da nossa população", perguntou, "porque é que vamos dificultar o acesso a frutas e legumes frescos?"

Os agricultores americanos também são susceptíveis de serem apanhados na luta comercial de Trump com o Canadá, a China e o México. Os apoiantes do presidente na América rural são um alvo tentador para as tarifas de retaliação. Foi o que aconteceu no primeiro mandato de Trump, quando outros países, nomeadamente a China, reagiram aos direitos aduaneiros do presidente com as suas próprias taxas sobre produtos como a soja e a carne de porco. Em resposta, Trump gastou milhares de milhões em dinheiro dos contribuintes para os compensar pela perda de vendas e pela descida dos preços.

Muitos agricultores estão agora a contar com o presidente para os proteger de represálias.

"A administração Trump forneceu uma rede de segurança", disse o antigo produtor de tabaco Lee Wicker, vice-diretor da Associação de Produtores da Carolina do Norte, um grupo de 700 explorações agrícolas que legalmente traz trabalhadores temporários estrangeiros para trabalhar nos campos através de um programa federal de vistos. Muitos dos agricultores da associação "confiam que ele vai cuidar de todos os que forem prejudicados pelas tarifas, e isso é realmente tudo o que podemos pedir".