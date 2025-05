Grécia emite alerta para atividade sísmica em Santorini e Amorgos

De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ

A atividade sísmica prossegue na zona marítima entre Amorgos e Santorini. Às 09:22 da manhã de domingo, a rede sismológica, de acordo com o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, registou um abalo sísmico de 4,5 graus na escala de Richter. O terramoto teve um epicentro a 36,3 km a nordeste de Thera e a profundidade focal foi de 2 km.

Anteriormente, às 08:48, foi registado um sismo de 4,1 graus na escala de Richter com um epicentro a 28,0 km a NE de Thera e uma profundidade focal de 10 km.

Um novo sismo com uma magnitude de 4,1 graus na escala de Richter ocorreu às 10:37 na zona marítima entre Santorini e Amorgos.

De acordo com a solução automática do Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, a vibração teve um epicentro a 27,1 km NNE de Thera e uma profundidade focal de 4 km, enquanto a solução revista localiza o epicentro da vibração na zona marítima 22 km SW de Arkesini Amorgos.

No entanto, os especialistas não estão preocupados com a origem dos sismos, sublinhando que "não são vulcânicos". No entanto, a sua atividade contínua não permite excluir a hipótese de um sismo de maiores dimensões.

O que mais preocupa os sismólogos é o facto de a atividade sísmica não abrandar, continuando a produzir sismos de poucos em poucos minutos e alguns deles superiores a 4 graus Richter.

Reunião de emergência e medidas de precaução

Recorde-se que, devido à intensa atividade sísmica na região, o Comité Científico Permanente para a Avaliação do Risco Sísmico e Redução do Risco Sísmico e o Comité Científico Permanente para a Monitorização do Arco Vulcânico Grego da OASP reuniram-se no sábado à tarde na Proteção Civil devido à atividade sísmica das últimas 24 horas na zona marítima entre a ilha de Thera e Amorgos.

Após a reunião, foi decidido adotar as seguintes medidas de precaução

1. as escolas permanecerão encerradas na segunda-feira, 03/02/2025.

2. os cidadãos devem evitar grandes ajuntamentos nas zonas fechadas

3. evitar o acesso e a permanência nos portos de Ammoudi e no porto antigo de Fira.

O terramoto de 1956

O terramoto de Amorgos de 1956 ocorreu às 03:11 UTC do dia 9 de julho. Teve uma magnitude de 7,7 na escala de magnitude momentânea e uma intensidade máxima percepcionada de IX na escala de intensidade de Mercalli.

O epicentro foi a sul da ilha de Amorgos, a ilha mais oriental das Cíclades, no Mar Egeu. Registaram-se danos significativos em Amorgos e na ilha vizinha de Santorini.

Foi o maior terramoto registado na Grécia no século XX. 13 minutos depois, seguiu-se um terramoto de magnitude 7,2 perto de Santorini. Este terramoto provocou um grande tsunami com uma duração máxima de 30 metros. Os efeitos combinados do terramoto e do tsunami causaram a morte de 53 pessoas e 100 outras ficaram feridas.