Reportagem na aldeia grega onde se abriram fissuras nas casas e nas estradas - e ninguém sabe porquê

Ruídos inexplicáveis durante a noite, fissuras nas paredes, pátios e passeios. Há algumas semanas, os habitantes da aldeia de Voutes, em Heraklion, Creta, viram as suas casas ficarem danificadas e ainda se interrogam sobre o que causou os danos.

A Euronews foi à aldeia, cujos residentes continuam, naturalmente, preocupados.

"Quem é que pode imaginar, quando se ouve um estrondo, o que é que será? A 22 de abril vimos as paredes 'rebentarem'. Depois ouvi [estalos] todas as noites até sair e ir ficar com os meus filhos, três ou quatro noites", disse Eleni, enquanto mostrava à câmara da Euronews os estragos com que ficou em casa.

Fissuras num quarto de uma casa na aldeia de Voutes em Heraklion, Creta Euronews

O que aconteceu nos últimos dias foi aterrador para os habitantes da aldeia.

"Sentávamo-nos à noite e ouvíamos uns barulhos, uns 'crack, crack', e as paredes abriam-se, os armários caíam", diz Kostas Androulakis, acrescentando: "Não era assustador estar ali sentado e, do nada, as paredes abrirem-se sem motivo?", recorda.

As causas exatas das fissuras ainda não foram determinadas.

No entanto, o fenómeno estabilizou, segundo uma equipa de peritos da Organização Helénica de Engenharia Sísmica que efetuou uma investigação na aldeia.

Cientistas afirmam que o fenómeno é localizado. Euronews

Para além dos edifícios residenciais, também foram detetadas fissuras numa estrada.

"Apareceu uma fenda na estrada. Passou pela igreja e desceu", descreve Manolis Papadakis, que também vive na localidade. Papadakis confia na opinião dos cientistas: "Estamos à espera de ver o que os especialistas vão fazer e como o fenómeno vai evoluir", diz.

Admite que não saiu da aldeia porque a mulher está doente e é difícil deslocar-se.

"A nossa preocupação não desapareceu", diz Vangelis Kouroupakis, outro residente, acrescentando: "O que sentíamos há dez dias, sentimos agora. Até que os especialistas nos digam a que se deve o fenómeno e como lidar com ele, continuamos exatamente com a mesma preocupação. Nada mudou".

Marca amarela significa que a casa não tem condições de habitabilidade. Euronews

Os estudos sobre as causas e a evolução do fenómeno prosseguem e foram tomadas medidas temporárias para evitar que se propague.

De acordo com um relatório de peritos gregos na posse do município de Heraklion, o fenómeno na aldeia de Voutes é de natureza local, o que significa que afeta apenas uma zona específica dentro da própria aldeia.

Não foram registados problemas nas zonas vizinhas onde existem hotéis ou destinos turísticos.