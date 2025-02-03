Adeptos canadianos vaiam hino dos EUA após tarifas de Trump

Adeptos canadianos vaiaram o hino nacional dos Estados Unidos em jogos de basquetebol e hóquei no gelo durante o fim de semana, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a imposição de tarifas elevadas ao seu vizinho do norte.

As vaias dos adeptos, normalmente respeitosos, foram ouvidas num jogo da NBA entre os Toronto Raptors e os Los Angeles Clippers, no domingo, e em jogos da NHL entre equipas canadianas e equipas visitantes dos EUA em Ottawa, Ontário e Alberta, no sábado à noite.

No sábado, Trump declarou uma situação de emergência económica e impôs direitos aduaneiros de 25% sobre as importações do Canadá e do México e de 10% sobre as importações da China. A energia importada do Canadá - incluindo petróleo, gás natural e eletricidade - será tributada a uma taxa inferior de 10%.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, ordenaram a aplicação de direitos aduaneiros de retaliação sobre os produtos provenientes dos EUA.

No jogo da NBA em Toronto, no domingo, os adeptos dos Raptors começaram por aplaudir a rapariga de 15 anos que cantava os hinos, mas acabaram por vaiá-la durante a sua performance de "The Star-Spangled Banner".

No final, ouviram-se vaias e aplausos antes de a multidão começar a aplaudir o hino nacional canadiano.

Também se ouviram vaias no domingo à noite durante o hino nacional dos EUA, quando os Canucks da NHL receberam os Detroit Red Wings em Vancouver.

"Quero dizer, é uma pena, não é? É o que é", disse o atacante do Red Wings Patrick Kane, que nasceu em Nova York, após a vitória da equipa de Detroit. "Acho que talvez se possa entender deste lado, mas parece que é uma coisa que está a acontecer em toda a liga neste momento".

Embora vaiar o hino nacional dos EUA seja uma ocorrência rara no Canadá, isso aconteceu em jogos no início dos anos 2000 como uma demonstração de desaprovação da guerra liderada pelos EUA contra o Iraque.

Ao escrever na sua plataforma Truth Social no domingo à tarde, Trump repetiu o seu apelo para que o Canadá se torne um Estado americano e disse que os EUA pagam "centenas de biliões de dólares" para subsidiar o seu vizinho.

"Sem este subsídio maciço, o Canadá deixa de existir como um país viável", escreveu Trump. "Por isso, o Canadá deve tornar-se o nosso querido 51º Estado".

Os comentários de Trump surgiram um dia depois de Trudeau ter ordenado tarifas retaliatórias de 25% sobre as importações dos EUA no valor total de 155 mil milhões de dólares canadianos (103 mil milhões de euros).

"Certamente não estamos procurando uma escalada, mas defenderemos o Canadá", disse Trudeau no final do sábado. Dirigiu-se também diretamente aos cidadãos norte-americanos, afirmando que as tarifas "terão consequências reais para vós".