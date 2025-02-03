Ameaça de ciberataque chinês: serviços secretos eslovacos alertam para perigos do DeepSeek

De acordo com os serviços de segurança da Eslováquia, o DeepSeek pode armazenar dados sobre os utilizadores em servidores chineses, como o tempo de pressão dos botões, imagens, sons e vídeos incorporados, ou mesmo o endereço IP do computador, escreve o jornal eslovaco-húngaro Paraméter.

A agência sublinha que, embora a OpenAI, sediada nos Estados Unidos, que desenvolve o ChatGPT, garanta que o seu produto está em conformidade com os regulamentos europeus, o mesmo não se pode dizer do software desenvolvido na China, que pode utilizar os dados de acordo com as necessidades do governo comunista no poder.

Os serviços secretos eslovacos sublinham que o contrato de utilização do DeepSeek inclui igualmente uma cláusula segundo a qual "a aplicação pode utilizar os dados recolhidos para o bem público".

A agência eslovaca teme que os dados obtidos desta forma possam permitir ciberataques contra a Europa por parte da China, mas sublinha também que o software pode recolher menos dados quando é descarregado para um telefone do que se for aberto através de um sítio Web, cita um comunicado do TASR. De acordo com a agência de segurança, os dados sobre as instruções dadas podem ser utilizados para construir um perfil de uma pessoa.

Os riscos de segurança da DeepSeek também estão a ser investigados pelas autoridades norte-americanas, com os especialistas a considerarem mesmo a possibilidade de proibir a sua utilização por funcionários governamentais. A Marinha dos EUA já proibiu os seus membros de utilizarem as aplicações DeepSeek devido a "potenciais preocupações éticas e de segurança".

Os especialistas em cibersegurança identificaram graves vulnerabilidades no modelo DeepSeek R1. De acordo com o jornal Új Szó, de Bratislava, os testes demonstraram que o modelo pode gerar informações ilegais ou perigosas, tais como instruções sobre como criar malware ou apoiar campanhas de desinformação.

Um especialista em cibersegurança da Forbes resumiu recentemente nove pontos sobre como ser mais cuidadoso nas plataformas de IA: ter cuidado ao partilhar dados pessoais; utilizar palavras-passe fortes e únicas; ter cuidado com as tentativas de phishing; estar atento a atividades suspeitas na sua conta; e utilizar software de segurança fiável, entre outras coisas, diz ele.