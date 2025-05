Trump e Musk estão a trabalhar para encerrar a agência de ajuda humanitária dos EUA

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

Os funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) receberam instruções para não entrarem na sede da agência em Washington, depois de o multimilionário Elon Musk ter anunciado que o presidente Donald Trump tinha concordado com ele em encerrar o organismo.

Mais de 600 funcionários relataram ter sido bloqueados nos sistemas informáticos da agência durante a noite. Aqueles que ainda estavam no sistema receberam e-mails dizendo que "por indicação da liderança da agência" o prédio da sede "estará encerrado aos funcionários na segunda-feira, 3 de fevereiro".

O site da USAID e sua conta na plataforma X também ficaram offline.

Trump disse aos jornalistas na segunda-feira que o encerramento da USAID "deveria ter sido feito há muito tempo", embora tenha admitido que "adorou o conceito" durante o seu primeiro mandato.

Questionado sobre se precisa que o Congresso aprove tal medida, o presidente disse que não pensa assim.

"Não sei, acho que não. Não, nós temos, não quando se trata de fraude, se há fraude, estas pessoas são lunáticas. E se se tratasse de fraude, não seria necessário um ato do Congresso. E não tenho a certeza de que o fizessem. Mas nós só queremos fazer a coisa certa. Isso é, é algo que deveria ter sido feito há muito tempo, enlouqueceu durante a administração Biden ", disse Trump.

Entretanto, Musk está a liderar uma revisão civil do governo federal com o acordo de Trump, anunciando numa sessão em direto do X Spaces que tinha falado longamente com Trump sobre a agência e "ele concordou que a devíamos encerrar".

"Tornou-se evidente que não é uma maçã com uma minhoca dentro", disse Musk numa sessão ao vivo no X Spaces na madrugada de segunda-feira. "O que temos é apenas uma bola de vermes. Basicamente, temos de nos livrar de tudo isto. Não tem conserto".

No fim de semana, o governo Trump colocou dois chefes de segurança da USAID de licença depois de estes se recusarem a entregar material sigiloso em áreas restritas às equipas de inspeção do departamento governamental de Musk, disseram um atual e um ex-responsável norte-americanos.

O Departamento de Eficiência Governamental de Musk já tinha efetuado uma operação semelhante no Departamento do Tesouro, tendo obtido acesso a informações sensíveis, incluindo os sistemas de pagamento de clientes da Segurança Social e da Medicare. Os meios de comunicação social norte-americanos noticiaram que um alto funcionário do Tesouro se tinha demitido devido ao acesso da equipa de Musk a informações sensíveis.

Sede da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em Washington. AP Photo/Carolyn Kaster

O encerramento da USAID faz parte de uma ação repressiva da administração Trump que está a atingir todo o governo federal e os seus programas.

Os Estados Unidos são o maior fornecedor mundial de ajuda humanitária, e as medidas adoptadas vieram pôr em causa décadas de política americana que colocava a assistência humanitária, o desenvolvimento e a segurança no centro dos esforços para construir alianças e combater adversários como a China e a Rússia.

Trump, Musk e os republicanos no Congresso fizeram do programa de ajuda externa dos EUA um alvo especial, acusando-o de desperdício e de promover programas sociais liberais.

Os EUA gastam menos de 1% do seu orçamento em assistência externa, uma parte menor do que a de outros países. Trump acusou a administração Biden de fraude, sem apresentar quaisquer provas e apenas prometendo um relatório mais tarde.

Democratas contra-atacam

A evolução rápida dos acontecimentos na USAID surgiu como um ponto de inflamação particularmente controverso para os democratas, que argumentam que simboliza o enorme poder que Musk está a exercer sobre Washington.

PUBLICIDADE

Os legisladores tentaram entrar nos escritórios da USAID em Washington, dizendo que queriam falar com os funcionários que restavam sobre o desmantelamento da agência.

Os agentes do Departamento de Segurança Interna e homens que se identificavam como funcionários da USAID bloquearam-nos. "Elon Musk não está aqui", disse um deles aos legisladores.

O senador Chris Van Hollen, de Maryland, classificou a decisão como uma "tomada de poder ilegal" e disse que se trata de "um abuso de poder corrupto que está a acontecer".

"Não se trata apenas de uma prenda para os nossos adversários, mas tentar encerrar a Agência para o Desenvolvimento Internacional por ordem executiva é simplesmente ilegal", afirmou.

PUBLICIDADE

Os democratas disseram que os processos judiciais já estavam em andamento e prometeram tentar bloquear a aprovação das nomeações do Departamento de Estado de Trump até que a paralisação seja revertida.

Os democratas estão em minoria na Câmara e no Senado após as eleições de novembro passado, o que os deixa com pouca influência.

O que é a USAID?

Kennedy criou a USAID no auge da luta dos Estados Unidos contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Ele queria uma forma mais eficiente de combater a influência soviética no exterior por meio da assistência externa e considerava o Departamento de Estado frustrantemente burocrático para fazer isso.

O Congresso aprovou a Lei de Assistência Externa e Kennedy criou a USAID como uma agência independente em 1961.

PUBLICIDADE

A USAID sobreviveu à União Soviética, que caiu em 1991. Atualmente, os apoiantes da USAID argumentam que a assistência dos EUA aos países contraria a influência russa e chinesa. A China tem o seu próprio programa de ajuda externa, a "Belt and Road Initiative" a nível mundial, operando em muitos países que os EUA também querem como parceiros.