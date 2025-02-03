Líderes da UE prometem lutar contra os direitos aduaneiros de Trump

Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado, no domingo, que as tarifas sobre as importações da União Europeia vão "definitivamente acontecer", o bloco respondeu com unidade e convicção.

Antes de uma reunião informal para discutir questões de segurança, os líderes europeus parecem ter concordado que irão lutar contra as tarifas americanas, caso estas entrem em vigor.

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o bloco "pode reagir às políticas tarifárias com políticas tarifárias".

"Devemos e faremos isso, mas a perspetiva e o objetivo devem ser proceder de forma a que as coisas se reduzam à cooperação", acrescentou o líder da maior economia da Europa.

A UE está a tentar tornar-se mais independente, tanto económica como militarmente, à medida que os interesses nacionais de Trump se aprofundam e a guerra na Ucrânia restringe a dependência do gás russo.

"Temos de fazer tudo para evitar esta guerra tarifária totalmente desnecessária e estúpida", disse o primeiro-ministro polaco Donald Tusk, acrescentando que "não podemos perder o bom senso, não podemos perder a consciência dos nossos interesses. Ao mesmo tempo, não podemos perder a nossa autoestima e auto-confiança europeias. Não é fácil, mas veremos".

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que "não apoia a luta contra os aliados", mas que a Dinamarca irá cooperar e responder às tarifas dos EUA.

"Uma coisa é certa, a UE deve atuar como um só", disse o Taoiseach da Irlanda, acrescentando que a relação comercial entre a UE e os EUA é a maior do mundo e que "a inflação irá prejudicar os cidadãos".

A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que "não haverá vencedores" numa guerra comercial com os Estados Unidos, sublinhando que as tarifas terão impacto no emprego e nos preços, acrescentando que a China será "a única a rir à margem".

O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, disse que poderia ser possível usar o financiamento militar e energético para os EUA, o que poderia ser "atraente" para mitigar as tarifas.

Trump classificou o défice de 300 mil milhões de euros da União Europeia com os EUA como uma "atrocidade". No domingo, também mencionou possíveis taxas de importação para o Reino Unido, mas disse que as coisas "poderiam ser resolvidas" com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O Canadá e o México ordenaram tarifas de retaliação sobre os produtos americanos em resposta às tarifas generalizadas impostas pelos EUA no sábado.

Trump declarou uma emergência económica nos EUA para poder aplicar direitos aduaneiros de 10% sobre todas as importações provenientes da China e de 25% sobre as importações provenientes do México e do Canadá.

Starmer também marca presença na reunião desta segunda-feira, numa altura em que procura "reiniciar" as relações com a UE. Será o primeiro primeiro-ministro britânico a reunir-se com os líderes da UE desde o Brexit.

Esta é a primeira reunião exclusivamente dedicada à defesa, numa altura em que a UE procura tornar-se mais independente dos EUA e defender-se de potenciais agressores como a Rússia.

A cimeira centrar-se-á na cooperação entre a UE e os EUA, nas despesas militares e no reforço da indústria de defesa europeia.

De acordo com a Comissão Europeia, a UE precisa de investir 500 mil milhões de euros em defesa durante a próxima década, quando apenas oito mil milhões de euros foram reservados para o sector no orçamento do bloco para 2021-2027.