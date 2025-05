PUBLICIDADE

Em 28 de fevereiro de 2022, quatro dias após a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, as forças russas já tinham ocupado algumas cidades na costa do Mar de Azov, aproximaram-se da central nuclear de Zaporizhzhia e da cidade de Mariupol e estavam a avançar para Kiev.

Enquanto milhões de pessoas em todo o país se abrigavam dos implacáveis ataques de mísseis e drones, os funcionários ucranianos e russos sentaram-se para as primeiras tentativas de negociação para pôr fim à guerra.

As delegações reuniram-se na fronteira com o principal aliado de Moscovo, a Bielorrússia, na sequência de um telefonema entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o seu homólogo de Minsk, Alexander Lukashenko.

"Acordámos que a delegação ucraniana se reuniria com a delegação russa, sem condições prévias, na fronteira ucraniano-bielorrussa, perto do rio Pripyat", disse Zelenskyy, enquanto a Ucrânia exigia um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas. Moscovo não revelou o seu objetivo na negociação.

Zelenskyy e o presidente russo Vladimir Putin não participaram pessoalmente.

Foram realizadas três rondas de conversações na Bielorrússia antes de serem colocadas em linha a 14 de março. Nessa altura, as forças russas ocuparam as cidades em redor de Kiev e começaram as alegadas atrocidades contra a população de Hostomel, Irpin e Bucha.

Quando as forças de Moscovo foram empurradas para fora da região de Kiev, surgiram algumas das provas fotográficas e de vídeo mais evidentes da brutalidade russa na Ucrânia, o que desorganizou o processo inicial de negociações.

Ao visitar Bucha, no início de abril de 2022, onde foram encontrados corpos de civis nas ruas, amarrados e baleados à queima-roupa pelas tropas russas antes da sua retirada, Zelenskyy afirmou: "Isto é um verdadeiro genocídio, o que se viu aqui".

No entanto, enquanto Kiev iniciava as investigações dos crimes de guerra, tendo descoberto pela primeira vez as valas comuns e as câmaras de tortura russas, Zelenskyy afirmou que as conversações de paz iriam continuar com Moscovo "porque a Ucrânia tem de ter paz".

"Estamos na Europa do século XXI. Vamos prosseguir os nossos esforços diplomáticos e militares", afirmou. No entanto, admitiu, "é muito difícil falar quando se vê o que eles fizeram aqui".

Ucrânia proíbe conversações com Putin

Poucos meses depois, em setembro de 2022, Putin anunciou a tomada ilegal de quatro áreas da Ucrânia - as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson - afirmando que eram agora território russo.

Em resposta, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia impôs uma proibição de negociações diretas com Putin, que ainda está em vigor.

Em janeiro, Zelenskyy explicou que a proibição foi introduzida para travar o separatismo, uma vez que "os russos estavam a tentar exercer pressão sobre a Ucrânia através de muitos corredores diferentes que a Ucrânia não podia controlar".

"Em relação ao facto de podermos ou não falar (com Putin) e à decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, por que razão assinei este decreto? Porque Putin começou muito rapidamente a estabelecer um grande número de canais diferentes, em colaboração com separatistas e funcionários de outros Estados, para influenciar a Ucrânia, a nossa independência e a mim diretamente", explicou Zelenskyy.

"Havia muitas conversas a decorrer e muitos corredores políticos obscuros".

"Pus rapidamente cobro a isso. Pus simplesmente termo ao separatismo no nosso país, proibindo qualquer pessoa - qualquer figura política na Ucrânia - de realizar quaisquer negociações com o lado russo, com os apoiantes de Putin, durante a guerra", concluiu.

A decisão do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia (NSDC) afirmava a impossibilidade de manter conversações com o líder russo Vladimir Putin.

Não especificava quem estava proibido de dialogar.

Zelenskyy sublinhou que é o único que pode negociar: "Sou o presidente da Ucrânia, lidero todas as negociações e proibi todos os outros". Putin "não gosta disto porque tem muitos canais".

As autoridades russas criticaram repetidamente esta decisão e exigiram que fosse reconsiderada.

Putin utilizou este argumento para transferir as culpas para a Ucrânia, alegando que Zelenskyy não tinha o direito de assinar quaisquer acordos de paz e referindo-se ao decreto do presidente ucraniano que proibia negociações com o líder russo em resposta à anexação de quatro regiões ucranianas por Moscovo.

E quanto a "Minsk 3"?

No entanto, Zelenskyy e Putin já se encontraram à mesa das negociações. Em dezembro de 2019, reuniram-se em Paris juntamente com os líderes da França e da Alemanha.

A chamada cimeira do Formato da Normandia, na capital francesa, deveria encontrar uma forma de pôr fim ao que eram então cinco anos de combates no leste da Ucrânia e descongelar o processo de paz de Minsk, um conjunto de conversações que conduziram a dois acordos separados que deveriam ser juridicamente vinculativos.

Em setembro de 2014, no Protocolo de Minsk (Minsk I), a Rússia comprometeu-se a retirar os grupos armados ilegais e o equipamento militar da Ucrânia.

O Acordo de Minsk II (Minsk II), de fevereiro de 2015, prometeu a retirada de todas as forças armadas e mercenários estrangeiros sob a supervisão da OSCE e o desarmamento dos grupos ilegais.

Moscovo não cumpriu estas promessas e, em vez disso, iniciou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, dois anos depois de Zelenskyy e Putin se terem encontrado em Paris.

O presidente ucraniano tem reiterado repetidamente que Kiev precisa de fortes garantias de segurança e não de "acordos situacionais".

Lembro-me de tudo o que aconteceu assim que me tornei presidente: havia o acordo de Minsk, havia uma linha de contacto e todos os dias morriam pessoas ao longo dela".

"Definitivamente, não vamos optar por um Minsk-3".