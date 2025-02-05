Gronelândia proíbe donativos políticos estrangeiros face à ameaça de Trump

O parlamento da Gronelândia introduziu uma lei que proíbe as doações políticas estrangeiras, na sequência das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controlo do território semi-autónomo.

A nova lei, cujo objetivo é proteger a "integridade política da Gronelândia", foi aprovada e entrou em vigor na terça-feira.

De acordo com as palavras do próprio projeto de lei, a legislação "deve ser vista à luz dos interesses geopolíticos na Gronelândia e da situação atual em que representantes de uma grande potência aliada manifestaram interesse em assumir e controlar a Gronelândia".

A medida limita igualmente os donativos políticos nacionais. As contribuições privadas para um único partido não podem exceder 200.000 coroas dinamarquesas (17.170 euros) no total, enquanto os particulares não podem dar mais de 20.000 coroas (1.717 euros).

Kent Fridberg, jurista sénior do parlamento da Gronelândia, descreveu o projeto de lei como "basicamente uma medida preventiva".

Trump tem dito repetidamente que quer ganhar o controlo da Gronelândia, que ele argumenta ser de interesse vital para a segurança nacional devido à sua localização estratégica no Ártico.

No discurso proferido antes da sua tomada de posse, no mês passado, o agora presidente dos EUA não excluiu a possibilidade de alcançar este objetivo através da força.

Numa recente viagem de um dia à Gronelândia, o seu filho mais velho, Donald Trump Jr, disse aos habitantes: "Vamos tratar-vos bem".

Múte Egrede, o primeiro-ministro da ilha, rejeitou as ambições declaradas por Trump, insistindo que a Gronelândia - que faz parte do Reino da Dinamarca mas tem um elevado grau de autonomia - não está à venda.

A maioria dos 57.000 habitantes da Gronelândia concorda, com um inquérito realizado no mês passado a mostrar que 85% deles não querem que a sua ilha passe a fazer parte dos EUA. Apenas 6% eram a favor, enquanto outros 9% estavam indecisos.

O parlamento da Gronelândia também tomou outras medidas para afastar as ameaças estrangeiras. Na segunda-feira, os políticos aprovaram regulamentos que visam restringir a compra de terras a não cidadãos, exceto se estes viverem na Gronelândia há pelo menos dois anos.

O território vai realizar eleições a 11 de março, com Egrede a apelar à unidade num "momento como nunca vivemos no nosso país".