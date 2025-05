PUBLICIDADE

Uma nova sondagem revelou que uma esmagadora maioria de 85% dos habitantes da Gronelândia não quer que a ilha passe a fazer parte dos EUA, apesar da pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir o controlo do território dinamarquês semi-autónomo.

Trump tem aumentado os apelos para tomar a maior ilha do mundo, rica em recursos naturais e onde se encontra uma instalação espacial dos EUA.

"Acho que a vamos ter", disse Trump no sábado, insistindo que os 57.000 habitantes da ilha "querem estar connosco".

No entanto, uma sondagem realizada pela empresa de investigação Verian para o jornal Sermitsiaq da Gronelândia e para o meio de comunicação dinamarquês Berlingske revela que apenas 6% dos residentes querem juntar-se aos EUA, com 9% de indecisos.

A sondagem surge no momento em que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, se reuniu com vários aliados da NATO, numa tentativa de reforçar uma frente europeia unida face à retórica cada vez mais expansionista de Trump.

Depois de uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz, Frederiksen disse: "Quero garantir que a Europa se mantenha unida, não apenas em relação ao reino da Dinamarca, mas também de forma mais ampla".

Scholz transmitiu uma mensagem mais incisiva, dizendo aos jornalistas, quando questionado sobre a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que "as fronteiras não devem ser deslocadas pela força", antes de mudar para inglês e acrescentar: "a quem possa interessar".

Apesar de ser parcialmente controlada pela Dinamarca, a Gronelândia não faz parte do bloco dos 27 membros da União Europeia. No entanto, tem um estatuto especial, com acesso aos fundos do bloco e liberdade de circulação para os gronelandeses, que são legalmente considerados cidadãos da UE.

Além disso, a Gronelândia está abrangida pela cláusula de defesa mútua prevista nos tratados da UE - o que significa que todos os Estados-membros europeus seriam obrigados a prestar "ajuda e assistência" se outro Estado-membro fosse "vítima de agressão armada no seu território".

Trump recusou-se a excluir a possibilidade de utilizar a força militar para assumir o controlo da ilha, apesar de a Dinamarca ter insistido que o território não estava à venda.

Trump reiterou as suas ameaças durante um telefonema inflamado com Frederiksen no início deste mês, no qual terá ameaçado a Dinamarca com tarifas específicas.

Frederiksen não mencionou o nome de Trump ou da Gronelândia durante a sua visita à Europa. A eurodeputada dinamarquesa não mencionou Trump nem a Gronelândia, mas sublinhou que a Europa deve aumentar as suas capacidades de defesa para se tornar mais forte por direito próprio.

"Temos de assumir mais responsabilidade pela nossa própria segurança", afirmou a líder dinamarquesa.

Nos últimos dias, a Dinamarca adotou uma série de medidas destinadas aos gronelandeses e à ilha, incluindo um plano de ação de 4,9 milhões de dólares (4,7 milhões de euros) para combater o racismo e a discriminação contra os gronelandeses no país.

A nação nórdica anunciou também que iria gastar 1,95 mil milhões de euros para reforçar as suas capacidades de defesa na região do Ártico e do Atlântico Norte, incluindo três novos navios árticos, mais dois drones de vigilância de longo alcance e uma melhor capacidade de satélite.