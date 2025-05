Trump barra entrada de repórter da AP na Sala Oval por agência não alterar nome do Golfo do México

De Euronews com AP

O repórter, que a AP não quis identificar, tentou participar no evento da Casa Branca, como habitualmente, na tarde de terça-feira, mas foi impedido de entrar. Mais tarde, um segundo repórter da AP foi impedido de assistir a um evento na Sala de Receção Diplomática da Casa Branca.

A proibição invulgar, ameaçada pelos funcionários da administração Trump na terça-feira, a não ser que a AP alterasse o nome do Golfo, pode ter implicações constitucionais para a liberdade de expressão.

Julie Pace, vice-presidente sénior e editora executiva da AP, considerou a medida da administração inaceitável.

“É alarmante que a administração Trump castigue a AP pelo seu jornalismo independente”, disse Pace num comunicado. “Limitar o nosso acesso à Sala Oval com base no conteúdo do discurso da AP não só impede gravemente o acesso do público a notícias independentes, como viola claramente a Primeira Emenda.”

A administração Trump não fez qualquer anúncio imediato sobre as medidas, e não houve qualquer indicação de que outros jornalistas tenham sido afetados. Há muito que Trump tem uma relação adversa com os meios de comunicação social. Na sexta-feira, a administração expulsou um segundo grupo de organizações de notícias do espaço de escritórios do Pentágono.

Antes da sua tomada de posse, a 20 de janeiro, Trump anunciou planos para mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América - e assinou uma ordem executiva para o fazer assim que assumisse o cargo. O presidente do México respondeu sarcasticamente e outros observaram que a mudança de nome provavelmente não afetaria o uso global.

Para além dos Estados Unidos, a massa de água - denominada Golfo do México durante mais de 400 anos - também faz fronteira com o México.

A AP disse no mês passado, três dias após a tomada de posse de Trump, que continuaria a referir-se ao Golfo do México, registando ao mesmo tempo a decisão de Trump de lhe dar um novo nome. Como agência noticiosa global que divulga notícias em todo o mundo, a AP diz que tem de garantir que os nomes de lugares e a geografia sejam facilmente reconhecíveis por todos os públicos.

O estilo da AP não é utilizado apenas pela agência. O Livro de Estilo da AP é utilizado por milhares de jornalistas e outros escritores em todo o mundo.

Barrar o repórter da AP foi uma afronta à Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que proíbe o governo de impedir a liberdade de imprensa, disse Tim Richardson, diretor do programa de jornalismo e desinformação da PEN America.

A Associação dos Correspondentes da Casa Branca considerou a medida da Casa Branca inaceitável e apelou à administração para mudar de rumo.

“A Casa Branca não pode ditar a forma como as organizações noticiosas relatam as notícias, nem deve penalizar os jornalistas que trabalham porque está descontente com a decisão dos seus editores”, disse Eugene Daniels, presidente da WHCA.

Esta semana, o Google Maps começou a usar Golfo da América, dizendo que tinha uma “prática de longa data” de seguir a liderança do governo dos EUA em tais assuntos. O outro principal fornecedor de mapas online, o Apple Maps, ainda estava a usar “Golfo do México” no início da terça-feira, mas ao início da noite tinha mudado para “Golfo da América” em alguns navegadores, embora pelo menos uma pesquisa tenha produzido resultados para ambos.

Trump também decretou que a montanha no Alasca, conhecida como Monte McKinley e depois pelo seu nome indígena, Denali, voltasse a comemorar o 25º presidente. O presidente Barack Obama tinha ordenado que fosse rebatizada de Denali em 2015. A AP disse no mês passado que vai usar a mudança de nome oficial para Monte McKinley porque a área fica apenas nos Estados Unidos e Trump tem autoridade para mudar nomes geográficos federais dentro do país.