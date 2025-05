Ucrânia lança novo ataque na região russa de Kursk

PUBLICIDADE

A Ucrânia lançou um novo ataque na região russa de Kursk, seis meses após a incursão surpresa de Kiev na zona fronteiriça em agosto passado.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, um grupo de reflexão sediado nos EUA, as forças de Kiev avançaram até 5 quilómetros atrás das linhas russas a sudeste de Sudzha, em Kursk.

As imagens geolocalizadas mostram as forças ucranianas a avançar ao longo da autoestrada Sudzha-Oboyan e a capturar várias aldeias ao longo do caminho em direção a Cherkasskaya Konopelka e Ulanok.

As autoridades ucranianas não comentam os últimos acontecimentos, enquanto Moscovo afirma que os ataques com veículos blindados de dois batalhões mecanizados foram repelidos.

Os militares russos partilharam mais pormenores sobre o que se tem passado em Kursk, tendo alguns deles referido que as forças ucranianas atacaram com 30 a 50 veículos blindados e tomaram Cherkasskaya Konopelka e Ulanok. No entanto, outros negaram esta afirmação.

A ISW insiste que ainda não encontrou provas que lhe permitam concluir que as forças ucranianas estão a operar em Ulanok.

Seis meses de incursão da Ucrânia

Kiev lançou a sua incursão na região russa de Kursk em 6 de agosto de 2024, apanhando de surpresa os comandos militares russos e os aliados ocidentais da Ucrânia.

Seis meses mais tarde, as autoridades de Kiev partilharam alguns pormenores sobre a operação de agosto, revelando que pequenas unidades das Forças de Operações Especiais (SSO) se infiltraram na retaguarda da Rússia na região de Kursk já em junho de 2024 - dois meses antes do início da incursão principal.

Avançaram por detrás das linhas russas em Kursk para se prepararem para a incursão ucraniana, efectuando reconhecimentos e ataques direcionados para desmantelar elementos-chave das defesas fronteiriças da Rússia.

O SSO observou que as forças ucranianas destruíram sistematicamente a defesa aérea russa e os depósitos de munições, limitando a capacidade de reação da Rússia.

Seis meses depois, as forças ucranianas mantiveram posições na zona fronteiriça, mas a Rússia retomou o controlo de cerca de metade da área inicialmente capturada pelos militares de Kiev.

As autoridades ucranianas insistem que os principais objetivos da operação foram sempre diferentes. Kiev afirma que a incursão impediu uma nova ofensiva russa contra as cidades de Sumy e Kharkiv e ajudou a criar uma vantagem sobre a Rússia para eventuais conversações destinadas a pôr termo à guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, referiu igualmente que a incursão de Kursk reforçou o seu princípio de "paz através da força" e proporcionou à Ucrânia uma reposição significativa dos "fundos de troca" de prisioneiros de guerra.

Na sua avaliação de seis meses da incursão ucraniana de agosto e das operações contínuas na zona, a ISW afirmou que um pequeno grupo de tropas ucranianas em Kursk complicou os esforços dos militares russos para avançar na Ucrânia.

"A incursão pôs em evidência a forma como a Ucrânia pode explorar as vulnerabilidades das reservas de mão de obra russas e a conceção de uma campanha ao nível do teatro de operações para exercer um controlo limitado sobre a atividade russa no campo de batalha na Ucrânia e gerar pressões políticas e informativas estrategicamente significativas sobre a Rússia", afirmou o ISW.

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou esta semana algumas das formações de elite de Moscovo que defendem a região de Kursk, sublinhando o facto de a incursão ucraniana ter imobilizado cerca de um exército de armas combinadas de tropas russas na região desde agosto de 2024.

O ISW observou recentemente que o comando militar russo tinha reunido em Kursk cerca de 78 mil soldados, incluindo 11 mil norte-coreanos e elementos da maioria das formações de elite russas de VDV e de infantaria naval, com o objetivo de empurrar as forças ucranianas para fora do território russo.

Apesar destes números e do envolvimento das tropas de Pyongyang, Moscovo ainda não deu prioridade à defesa de Kursk em detrimento dos avanços contínuos no leste da Ucrânia e do seu objetivo final de capturar a totalidade das regiões de Donetsk e Luhansk.