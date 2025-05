Trump fala com Putin e depois liga a Zelenskyy para iniciar negociações de paz

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma ter tido uma “longa e altamente produtiva conversa telefónica” com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual discutiram o início de conversações com a Ucrânia.

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu: “Pedi ao Secretário de Estado Marco Rubio, ao diretor da CIA John Ratcliffe, ao Conselheiro de Segurança Nacional Michael Waltz e ao Embaixador e Enviado Especial Steve Witkoff para liderarem as negociações que, estou convencido, serão bem-sucedidas”.

Trump afirmou também que milhões de pessoas morreram numa guerra que “não teria acontecido” se ele fosse presidente quando o conflito começou, mas acrescentou que “aconteceu, por isso tem de acabar”.

O chefe da Casa Branca diz ainda ter discutido outros temas com o líder do Kremlin, incluindo o Médio Oriente, a energia, a inteligência artificial e “o poder do dólar”, bem como a “grande história" das duas nações.

Trump agradeceu a Putin a libertação do professor americano Marc Fogel, em troca da saída do russo Alexander Vinnik das prisões norte-americanas.

Trump já tinha dito que manteve várias conversas telefónicas sobre o fim da guerra de Moscovo na Ucrânia. Não revelou quantas vezes falou com Putin, mas afirma que mantêm uma “boa relação”.

Durante o telefonema, Putin convidou Donald Trump para viajar até Moscovo. Segundo informou o Kremlin, através do porta-voz, Dimitry Peskov, o presidente russo “manifestou disponibilidade” para receber funcionários americanos e apoiou a afirmação de Trump de que chegou o momento de os dois países “trabalharem juntos”.

Peskov disse que Trump expressou o seu desejo de pôr fim “às hostilidades na Ucrânia o mais rapidamente possível”.

Zelenskyy e Trump também falaram ao telefone

Além do presidente russo, Donald Trump manteve também uma conversa telefónica com Volodymyr Zelenskyy esta quarta-feira.

“Acabei de falar com Donald Trump. Uma longa conversa. Sobre as possibilidades de alcançar a paz. Sobre a nossa vontade de trabalhar em conjunto. Sobre as nossas capacidades tecnológicas, incluindo drones e outros produtos modernos”, disse Zelensky numa publicação nas redes sociais, após a chamada.

“A Ucrânia quer a paz mais do que qualquer outra pessoa. Estamos a definir as nossas medidas conjuntas com os Estados Unidos para travar a agressão russa e garantir uma paz fiável e duradoura”, acrescentou.