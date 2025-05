De Euronews

Começaram os festejos carnavalescos, com numerosos eventos em toda a Itália. Veneza, como todos os anos, é de certa forma a capital da festa: na capital veneziana, o Carnaval de 2025 é dedicado ao "Tempo de Casanova". Na noite de abertura, cerca de 20.000 pessoas reuniram-se na Praça de São Marcos para uma noite dedicada ao tema do amor.

20 mil pessoas na Praça de São Marcos em Veneza

Para a ocasião, foi organizado um concurso especial dedicado aos apaixonados, denominado "Scream Your Love", que permitiu às pessoas declararem os seus sentimentos de uma forma espetacular. A noite foi animada por Marco Maccarini e Chiara Perale, juntamente com o Príncipe Maurício no papel de Casanova e o bobo da corte Manuel Bruttomesso, que interpretou um Don Giovanni desalinhado. Estavam também presentes numerosos artistas : Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, em particular, interpretaram excertos do espetáculo "Casanova Operapop" de Red Canzian.

Um momento dos festejos carnavalescos em Veneza Spada/LaPresse

No domingo, 16 de fevereiro, a partir das 11 horas, mais de uma centena de barcos decorados e remadores fantasiados encontrar-se-ão em Punta della Dogana para navegar ao longo do Grande Canal em direção a Rialto. Imediatamente antes da ponte, a caorlina que transporta a "Pantegana" de papel machê, que se tornou um dos símbolos do popular carnaval veneziano, será simbolicamente aberta com uma explosão de fumo colorido, serpentinas e confetes (biodegradáveis e ecológicos), dando assim o pontapé de saída oficial dos festejos carnavalescos.

A festa terminará no Campo dell'Erbaria, no meio de comida e vinho tradicionais venezianos, música e muita diversão.

O desfile de barcos decorados no Grande Canal

O espetáculo de rua do Carnaval de Veneza "Casanova, che avventure da matti!" será também apresentado em Veneza, a partir das 11h00, e em Mestre, a partir das 15h30. Malabarista da vida, teórico da fantasia, viajante das possibilidades e cientista da criatividade: o espírito desta eclética personagem veneziana divertirá o público de todas as idades com espectáculos de circo-teatro, palhaços, músicos, desfiles, mágicos e contadores de histórias aventureiros nos palcos da Piazza San Marco e da Piazza Ferretto.

O programa cultural é particularmente rico, com o "Rigoletto" de Giuseppe Verdi no Teatro La Fenice, com um libreto de Francesco Maria Piave, enquanto o Teatro Goldoni oferece uma das peças mais singulares de Carlo Goldoni, "La moglie saggia", que mistura tragédia e comédia.

Outro evento histórico do carnaval em Itália é o de Viareggio. Na cidade toscana, a festa começou a 9 de fevereiro com o primeiro desfile de máscaras: seguir-se-ão mais cinco até 4 de março.

A 631ª edição em Putignano

Em Putignano, por seu lado, o primeiro desfile de carros alegóricos está previsto para domingo, 16 de fevereiro, seguido de uma atuação de Eugenio Cesaro, do grupo Eugenio, na Via di Gioia, e de um concerto de Le Vibrazioni. No caso da cidade apuliana, trata-se também de um acontecimento histórico: vai já na sua 631.ª edição, dedicada este ano ao tema da "Subversão". Nas próximas semanas, estão também previstos concertos do rapper Nitro e de La Rappresentante di Lista.

Também a partir de domingo, 16 de fevereiro, Civita Castellana acolherá o Carnaval Histórico Civitonico, para o qual são esperados oito mil participantes. Em Roma, por outro lado, o parque de diversões Cinecittà World propõe um programa de animações para celebrar o carnaval, com desfiles, carros alegóricos, concursos de máscaras, espectáculos e eventos dedicados às crianças. Tudo até 9 de março.