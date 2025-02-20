O Hamas libertou, esta quinta-feira, os corpos de quatro reféns israelitas mortos, incluindo a família Bibas - uma mãe e os seus dois filhos que há muito se temia estarem mortos.

Os militantes exibiram em palco quatro caixões negros rodeados de cartazes, incluindo um grande painel que representava o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, como um vampiro, antes de entregarem os caixões a veículos da Cruz Vermelha.

Os corpos foram identificados pelo Hamas como pertencendo a Shiri Bibas e aos seus dois filhos, Ariel e Kfir, bem como a Oded Lifshitz, que tinha 83 anos no momento em que foi raptado.

Os três foram capturados no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, quando militantes do Hamas lançaram um ataque no dia 7 de outubro de 2023.

Kfir, que tinha 9 meses de idade quando foi capturado, tratava-se do refém mais jovem a ser levado para a Faixa de Gaza.

As autoridades israelitas vão agora confirmar as identidades das vítimas através de uma análise de ADN, o que deverá demorar cerca de dois dias.

O Fórum dos Reféns e das Famílias Desaparecidas, que representa as famílias dos reféns capturados, declarou, esta quarta-feira, que tinha recebido a "notícia desoladora" de que a família Bibas se encontrava entre os quatro reféns mortos que deveriam ser libertados.

"É com grande tristeza que recebemos a notícia do regresso de Shiri, Kfir e Ariel Bibas, juntamente com Oded Lifshitz, que foram raptados vivos e regressarão mortos para o descanso eterno em Israel", declarou o fórum, em comunicado.

Yifat Zailer mostra fotografias da sua prima, Shiri Bibas, do seu marido, Yarden, e dos seus filhos, Ariel e Kfir. Maya Alleruzzo/AP

Os parentes da família Bibas referiram, em comunicado divulgado na quarta-feira, que iriam esperar pelo "procedimento de identificação" antes de reconhecer que os seus entes queridos estavam mortos.

Pouco antes de libertar os reféns, o Hamas afirmou, em comunicado, que os quatro reféns tinham sido mortos em ataques israelitas.

O grupo militante afirma ter feito "tudo o que estava ao seu alcance para proteger" os reféns e "preservar as suas vidas".

Os militantes do Hamas raptaram 251 reféns, incluindo 30 crianças, no ataque de 7 de outubro, no qual também mataram cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis.

Mais de metade dos reféns foram libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo ou de outros entendimentos. As forças israelitas resgataram oito e encontraram os corpos de dezenas de reféns que morreram no ataque inicial ou em cativeiro.

Vinte e quatro reféns vivos foram libertados, nas últimas semanas, no âmbito da primeira fase de um ténue cessar-fogo que interrompeu 15 meses de combates entre Israel e o Hamas.

No sábado, o Hamas deverá libertar mais seis reféns vivos em troca de centenas de prisioneiros palestinianos. O grupo militante também disse que libertaria quatro corpos na próxima semana, o que marcaria a conclusão da primeira fase do cessar-fogo.

Cerca de 60 reféns, todos homens - cerca de metade dos quais se pensa estarem mortos -, permanecem em Gaza. O Hamas afirmou que não os libertará sem um cessar-fogo duradouro e a retirada total de Israel.

Por seu lado, Netanyahu afirmou que está empenhado em destruir as capacidades militares e governativas do Hamas e em garantir o regresso de todos os reféns.