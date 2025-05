PUBLICIDADE

Três israelitas, mantidos reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, foram libertados este sábado em troca de mais de 300 prisioneiros palestinianos.

No momento em que escrevemos este artigo, os reféns israelitas desfilavam perante uma multidão em Gaza, antes de serem entregues à Cruz Vermelha e de regressarem a Israel.

É a mais recente indicação de que o frágil cessar-fogo assinado entre as duas partes no mês passado esteve à beira do colapso no início desta semana, mas deverá manter-se.

Os três israelitas libertados são Alexander (Sasha) Troufanov, 29 anos, Sagui Dekel Chen, 36 anos e Iair Horn, 46 anos. Todos têm dupla nacionalidade.

Horn foi raptado juntamente com o seu irmão, Eitan, que continua em cativeiro no Hamas.

O mais conhecido dos 369 prisioneiros palestinianos que deverão ser libertados é Ahmed Barghouti, 48 anos, um colaborador próximo do líder militante e figura política palestiniana icónica Marwan Barghouti.

Quase todos os restantes 73 reféns israelitas são homens, incluindo soldados. Pensa-se que cerca de metade deles estão mortos.

As duas partes procederam a cinco trocas de reféns desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, tendo sido libertados 21 reféns e mais de 730 prisioneiros palestinianos durante a primeira fase da trégua.

A guerra poderá recomeçar se não for alcançado um acordo sobre a segunda fase, mais complicada, que prevê o regresso de todos os reféns capturados no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a prorrogação indefinida da trégua.