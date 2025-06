Antigo presidente das Filipinas preso em Manila ao abrigo de mandado de detenção do TPI

PUBLICIDADE

O antigo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi detido pela polícia no aeroporto internacional de Manila, na terça-feira, por ordem do Tribunal Penal Internacional (TPI), no âmbito de um processo de crime contra a humanidade apresentado contra ele, informou o governo filipino.

Duterte foi detido depois de chegar de Hong Kong e a polícia levou-o sob custódia por ordem do TPI, que tem estado a investigar os homicídios que ocorreram durante a repressão do antigo presidente contra o consumo e tráfico de drogas, disse o gabinete do presidente Ferdinand Marcos num comunicado.

"Aquando da sua chegada, o procurador-geral notificou o antigo presidente de um mandado de captura do TPI por crime contra a humanidade", informou fonte do governo. "Ele está agora sob custódia das autoridades".

A detenção surpresa provocou um tumulto no aeroporto, onde advogados e assessores de Duterte protestaram ruidosamente por terem sido impedidos, juntamente com um médico e advogados, de se aproximarem dele depois de ter sido levado sob custódia policial. "Trata-se de uma violação do seu direito constitucional", declarou aos jornalistas o senador Bong Go, um aliado próximo de Duterte.

O gabinete da Polícia Internacional em Manila recebeu uma cópia oficial do mandado de captura do tribunal mundial, informou o governo.

Não ficou imediatamente claro para onde Duterte foi levado pela polícia. O governo disse que o ex-líder de 79 anos estava em boas condições de saúde e foi examinado por médicos.

O TPI começou a investigar os homicídios sob a liderança de Duterte de 1 de novembro de 2011, quando ele ainda era autarca da cidade de Davao, no sul do país, e fê-lo até 16 de março de 2019. A investigação analisava possíveis crimes contra a humanidade. Em 2019, Duterte retirou as Filipinas do Estatuto de Roma, numa medida que os ativistas dos direitos humanos dizem ter como objetivo escapar à responsabilização.

A administração de Duterte moveu-se para suspender a investigação do tribunal global no final de 2021, argumentando que as autoridades filipinas já estavam a investigar as mesmas alegações, argumentando que o TPI - um tribunal de último recurso - não tinha jurisdição.

Os juízes de recurso do TPI decidiram em 2023 que a investigação poderia ser retomada e rejeitaram as objeções do governo.

Com sede em Haia, nos Países Baixos, o TPI pode intervir quando os países não querem ou não podem processar os suspeitos dos crimes internacionais mais hediondos, incluindo genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.