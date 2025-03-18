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Israelitas protestam em frente à sede do governo após nova vaga de ataques aéreos em Gaza

Os israelitas pedem a libertação dos reféns detidos na Faixa de Gaza e afirmam que o recomeço dos combates em Gaza põe em risco os seus entes queridos, à porta do Knesset, o parlamento de Israel.
Os israelitas pedem a libertação dos reféns detidos na Faixa de Gaza e afirmam que o recomeço dos combates em Gaza põe em risco os seus entes queridos, à porta do Knesset, o parlamento de Israel. Direitos de autor  Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De David O'Sullivan com AP
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar condenou, na terça-feira, "o recomeço da agressão da ocupação israelita contra a Faixa de Gaza", afirmando que esta ameaça a estabilidade regional.

Os israelitas reuniram-se em protesto em frente aos edifícios do governo em Jerusalém, depois de os militares terem matado mais de 400 palestinianos na Faixa de Gaza - o mais pesado ataque na região desde a tentativa de cessar-fogo em janeiro.

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As famílias dos reféns detidos pelo Hamas apelaram aos seus apoiantes para que protestassem com eles diante do parlamento israelita, afirmando que o recomeço dos combates em Gaza põe em risco os seus entes queridos.

"Não consegui sentar-me hoje no escritório depois da noite que passámos, depois do passo cruel que Netanyahu e o seu governo deram", disse Efrat Ben Barak, que protestava em frente ao parlamento. "Netanyahu deve ter sentido que as paredes se estão a fechar sobre ele, com os protestos a aumentar".

Para Joni Sari, um outro manifestante, "a única explicação para o recomeço da guerra são as necessidades de coligação do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que precisa de reforçar o poder de permanência da coligação para se manter fora das investigações e da prisão.

Um comunicado israelita afirma que os ataques aéreos mortíferos foram efetuados depois de o Hamas se ter recusado a libertar os reféns detidos na Faixa de Gaza - numa operação que, segundo avisaram, não tem fim e deverá expandir-se.

"O Hamas rejeitou duas propostas concretas de mediação apresentadas pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Oren Marmorstein. "Israel concordou com essas propostas de mediação. O Hamas recusou-as".

Desde o início da guerra, Netanyahu tem sido fortemente pressionado pelas famílias dos reféns israelitas para os libertar. Também enfrenta pressões dos membros da coligação de extrema-direita para continuar a guerra e acabar com o Hamas.

O porta-voz da ONU para os Direitos Humanos, Thameen Al Kheetan, disse na terça-feira que estava "horrorizado" com os ataques aéreos israelitas e apelou à "libertação incondicional" dos restantes reféns.

Pediu a "todos os Estados com influência que façam tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar a paz e evitar mais sofrimento para os civis".

"O recurso de Israel a mais força militar só vai trazer mais miséria a uma população palestiniana que já sofre condições catastróficas. Este pesadelo tem de acabar imediatamente", afirmou.

A Casa Branca afirmou ter sido consultada e manifestou o seu apoio às acções de Israel.

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