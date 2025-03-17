Vídeo. Famílias de Gaza enfrentam falta de alimentos enquanto bloqueio de Israel persiste

Uma instituição de caridade no norte de Gaza tem distribuído refeições quentes a palestinianos durante o período do Ramadão.
Devido ao bloqueio de duas semanas de Israel a Gaza, os palestinianos lutam agora para alimentar as suas famílias, através da ajuda de grupos humanitários.
“Fomos forçados a recorrer à caridade devido à escassez de materiais”, disse Hassan Radwan do campo de refugiados de Jabaliya, onde muitos vivem em tendas sobre casas destruídas.
Grupos de ajuda alertam que os riscos de fome estão a aumentar, apesar dos avanços feitos durante um recente cessar-fogo.