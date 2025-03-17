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Palestinos aguardam para receber alimentos doados em um centro de distribuição em Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, domingo, 16 de março de 2025.
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Vídeo. Famílias de Gaza enfrentam falta de alimentos enquanto bloqueio de Israel persiste

Últimas notícias:

Os palestinianos em Gaza enfrentam uma grave escassez alimentar devido ao bloqueio de Israel, forçando muitos a depender de instituições de caridade para fazer refeições.

Uma instituição de caridade no norte de Gaza tem distribuído refeições quentes a palestinianos durante o período do Ramadão.

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Devido ao bloqueio de duas semanas de Israel a Gaza, os palestinianos lutam agora para alimentar as suas famílias, através da ajuda de grupos humanitários.

“Fomos forçados a recorrer à caridade devido à escassez de materiais”, disse Hassan Radwan do campo de refugiados de Jabaliya, onde muitos vivem em tendas sobre casas destruídas.

Grupos de ajuda alertam que os riscos de fome estão a aumentar, apesar dos avanços feitos durante um recente cessar-fogo.

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