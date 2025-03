De euronews

O novo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e o seu adversário conservador deram início às suas campanhas eleitorais no domingo, tendo como pano de fundo uma guerra comercial e ameaças de anexação por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney anunciou que a campanha eleitoral terá uma duração de cinco semanas antes da votação de 28 de abril.

Os liberais no poder pareciam estar preparados para uma derrota eleitoral histórica este ano, até que Trump declarou uma guerra comercial. Trump tem afirmado repetidamente que o Canadá deveria tornar-se o 51º Estado dos EUA e reconheceu na sexta-feira que alterou a política canadiana.

Os ataques quase diários de Trump à soberania do Canadá enfureceram os canadianos e levaram a um aumento do nacionalismo canadiano que reforçou os números das sondagens liberais.

Carney afirmou que, em tempos de crise, o governo precisa de um mandato forte e claro. "A próxima eleição será uma das mais importantes das nossas vidas", afirmou nas redes sociais durante a noite.

A campanha eleitoral para 343 assentos ou distritos na Câmara dos Comuns durará 37 dias. Enquanto outros partidos se candidatam, os liberais e os conservadores são os únicos que têm hipóteses de formar governo. O partido que obtiver a maioria no Parlamento, sozinho ou com o apoio de outro partido, formará o próximo governo e o seu líder será o primeiro-ministro.

Carney substituiu Justin Trudeau, que anunciou a sua demissão em janeiro, mas manteve-se no poder até o Partido Liberal eleger um novo líder a 9 de março, na sequência de uma corrida à liderança do partido no poder.

Os conservadores da oposição esperavam fazer com que as eleições se centrassem em Trudeau, cuja popularidade diminuiu com a subida dos preços dos alimentos e da habitação e com o aumento da imigração. Mas após décadas de estabilidade bilateral, espera-se que a votação se centre em quem está mais bem equipado para lidar com Trump.

Guerra tarifária

Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio canadianos e ameaça impor tarifas a todos os produtos canadianos - bem como a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos - a 2 de abril.

Pierre Poilievre, o líder dos conservadores, é o principal adversário de Carney. O partido e Poilievre estavam a caminho de uma grande vitória nas eleições federais canadianas deste ano, até que as ameaças comerciais e de anexação quase diárias de Trump os fizeram descarrilar.

O líder conservador Pierre Poilievre fala durante uma conferência de imprensa em Otava, na sexta-feira, 14 de março de 2025. AP Photo

Poilievre disse que vai fazer frente a Trump, mas a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, uma aliada conservadora, disse numa entrevista que Poilievre estaria "muito em sintonia" com a "nova direção na América".

"Vou insistir para que o presidente reconheça a independência e a soberania do Canadá. Insistirei para que ele deixe de impor tarifas à nossa nação", afirmou Poilievre no lançamento da sua campanha.

Poilievre disse que não respeita "o tratamento que ele tem dado ao nosso país".

"Sei que muitas pessoas estão preocupadas, zangadas e ansiosas. E com razão, devido às ameaças inaceitáveis do Presidente contra o nosso país", afirmou.

"Estão preocupados com o vosso emprego e com a soberania da nossa nação. E estão zangados com o sentimento de traição que estas palavras e tarifas inaceitáveis nos fizeram sentir a todos. Partilho a vossa raiva e partilho a preocupação com o nosso futuro".

Carney ainda não teve uma conversa telefónica com Trump e isso poderá só acontecer depois das eleições. Trump gozou com Trudeau chamando-lhe governador, mas ainda não mencionou o nome de Carney.

Carney, 60 anos, foi diretor do Banco do Canadá durante a crise financeira de 2008. Em 2013, tornou-se o primeiro não cidadão do Reino Unido a dirigir o Banco de Inglaterra - ajudando a gerir o impacto do Brexit.

Poilievre, durante anos o cão de ataque do partido, é um político de carreira e um populista inflamado que diz que vai colocar "o Canadá em primeiro lugar". Jura retirar o financiamento à estação pública de televisão do Canadá e não permite que os meios de comunicação social entrem nos autocarros e aviões da sua campanha.