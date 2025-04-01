Ministério Público vai pedir a pena de morte para Luigi Mangione

PUBLICIDADE

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, declarou que deu instruções aos procuradores federais no sentido de solicitarem a pena de morte para Luigi Mangione, o homem acusado de ter assassinado a tiro o diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, à porta de um hotel de Manhattan, em 4 de dezembro.

Mangione enfrenta acusações separadas de homicídio a nível federal e estadual pelo assassínio.

As acusações federais incluem uma de homicídio com recurso a uma arma de fogo, que implica a possibilidade de pena de morte.

Mangione foi detido num McDonald's na Pensilvânia, após uma caça ao homem que durou cinco dias, com uma arma que correspondia à utilizada no tiroteio e uma identificação falsa, segundo a polícia.

Segundo os procuradores federais, ele também trazia consigo um caderno que expressava hostilidade contra o setor dos seguros de saúde e, em especial, contra os executivos ricos.

Luigi Mangione é escoltado pela polícia em Nova Iorque, 19 de dezembro de 2024 AP Photo

Mangione foi extraditado da Pensilvânia e rapidamente levado para Nova Iorque, onde foi conduzido de um helicóptero por agentes da polícia fortemente armados e pelo presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams.

Adams disse que estava à espera de enviar uma mensagem ao suspeito: “Queria olhá-lo nos olhos e dizer que cometeu este ato terrorista na minha cidade - a cidade que o povo de Nova Iorque adora”, disse o presidente da Câmara a uma estação de televisão local.

“Eu queria estar lá para lhe mostrar o simbolismo disso”.

Licenciado pela Ivy League e oriundo de uma família proeminente de Maryland, Mangione parecia ter-se isolado nos meses que antecederam o tiroteio.

Publicou frequentemente em fóruns online sobre a sua luta contra as dores de costas.

A UnitedHealthcare é a maior seguradora de saúde dos EUA, mas a empresa disse que Mangione nunca foi cliente.

A procuradora-geral Pam Bondi fala numa conferência de imprensa em Manassas, 27 de março de 2025 AP Photo

Thompson, casado e pai de dois alunos do ensino secundário, trabalhou no gigante UnitedHealth Group durante 20 anos e tornou-se diretor executivo do seu ramo de seguros em 2021.

O assassínio levou muitos americanos a manifestar o seu ressentimento em relação às seguradoras de saúde dos EUA, com Mangione a servir de substituto para as frustrações em relação às recusas de cobertura e às pesadas contas médicas.

A morte de Thompson foi também um choque para o mundo empresarial, afetando os executivos que afirmaram ter recebido um pico de ameaças de morte na sequência do incidente.