PUBLICIDADE

O Japão executou um homem condenado por ter assassinado e desmembrado nove pessoas no seu apartamento perto de Tóquio, anunciou o Ministério da Justiça do país.

Takahiro Shiraishi, o chamado "assassino do Twitter", foi condenado à morte em 2020 por ter assassinado nove pessoas, a maioria das quais tinha manifestado pensamentos suicidas no Twitter.

As mortes chocaram o país e suscitaram um debate nacional sobre a forma como o suicídio é discutido nas plataformas das redes sociais.

Os investigadores afirmam que Shiraishi utilizou o Twitter para contactar as suas vítimas - na sua maioria mulheres jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 26 anos - oferecendo-se para as ajudar a concretizar os seus desejos suicidas.

Foi detido em outubro de 2017, depois de a polícia ter descoberto os corpos de oito adolescentes e uma mulher, juntamente com um homem, dentro de contentores frigoríficos no seu apartamento.

"Este caso causou danos devastadores e provocou ondas de choque na sociedade, incutindo um profundo medo e inquietação", disse o ministro da Justiça, Keisuke Suzuki, numa conferência de imprensa de emergência.

Confirmou que assinou a ordem de execução no início da semana, mas que não assistiu ao enforcamento de Shiraishi.

A execução - a primeira vez, desde 2022, que o Japão aplica a pena capital - ocorre no meio de um debate aceso no país sobre o futuro da pena de morte, desencadeado pela absolvição, no ano passado, de Iwao Hakamada, o preso que há mais tempo está no corredor da morte.

Suzuki defendeu a aplicação da pena de morte, citando um inquérito governamental recente que revela um forte apoio público às execuções - embora a oposição tenha aumentado ligeiramente.

"Não creio que a abolição da pena capital seja apropriada", disse Suzuki, acrescentando que as preocupações com crimes graves persistem.

Shiraishi foi executado por enforcamento na Casa de Detenção de Tóquio. Como é prática corrente no Japão, a execução foi efetuada em segredo e só foi divulgada após a sua conclusão.

De acordo com Suzuki, o Japão tem atualmente 105 reclusos no corredor da morte, incluindo 49 que procuram um novo julgamento.

As execuções no Japão são realizadas em segredo, sendo os reclusos informados do seu destino apenas na manhã da execução. Desde 2007, o Japão começou a divulgar os nomes dos executados e alguns pormenores dos seus crimes, embora a divulgação continue a ser limitada.

O Japão e os Estados Unidos são os únicos membros do Grupo dos Sete países industrializados que mantêm a pena de morte.

A execução mais recente no Japão ocorreu em julho de 2022, quando um homem condenado por matar sete pessoas durante um ataque com veículos e facadas no movimentado bairro de Akihabara, em Tóquio, em 2018, foi condenado à morte.