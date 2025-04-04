Novo ataque russo a um bairro residencial em Kharkiv faz vítimas

As forças russas lançaram mais um ataque mortal em Kharkiv. Pelo menos quatro pessoas morreram após o ataque com drones e sabe-se que 35 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança.

Habitações no distrito de Novobavarskiy foram danificadas. As equipas de salvamento estão a remover os escombros.

O Serviço Estatal de Situações de Emergência da Ucrânia afirmou que o ataque russo em Kharkiv afetou "edifícios residenciais e administrativos, tendo havido quatro focos de incêndio".

As forças armadas ucranianas afirmaram, num boletim matinal, que a Rússia atacou o território ucraniano na noite de 4 de abril com "78 UAV de ataque Shahed e imitações de drones de vários tipos, provenientes das direções: Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Kursk". Cerca de metade foram abatidos.

As regiões de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporíjia e Kiev foram afetadas.

Consequências do ataque russo a Kharkiv Foto do Serviço Nacional de Situações de Emergência da Ucrânia

Na região de Kiev, também o distrito de Brovary foi atacado por drones russos.

Duas pessoas ficaram feridas e cerca de 30 carros estacionados num parque de estacionamento ficaram danificados. Houve também um incêndio no interior de um salão de exposição de automóveis.

Três pessoas ficaram feridas em Dnipro. Na região de Zaporizhzhya, um homem ficou ferido, um armazém foi danificado e houve um incêndio num edifício não residencial.

Drones ucranianos na Rússia

O Ministério da Defesa russo afirmou que 107 drones ucranianos foram "intercetados e destruídos" sobre o território russo na noite de sexta-feira.

O ataque de 30 drones foi registado na região de Orel. As autoridades locais afirmam que não há vítimas ou danos. O Ministério da Defesa afirma que 34 drones foram abatidos sobre a região de Kursk.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirma que as forças de defesa aérea repeliram um ataque de três drones ucranianos. Foram impostas restrições temporárias ao funcionamento dos aeroportos de Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Foram danificadas casas no bairro de Chekhov, mas não houve vítimas.