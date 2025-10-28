Os eleitores neerlandeses estão a preparar-se para as eleições legislativas antecipadas, que se prevê que sejam uma corrida renhida na quarta-feira.

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Enquanto os líderes partidários fazem a reta final da campanha, muitos eleitores dão a entender que ainda não se decidiram.

Em declarações à Euronews, um eleitor de Haia explicou que quer ser "muito preciso", pesando as suas opções antes de tomar uma decisão final, mas quer que o seu voto "faça uma mudança positiva na sociedade", mencionando a crise da habitação como um dos principais problemas que espera que o próximo governo resolva.

"Estou a votar em algo em que nunca votei antes", afirmou outro eleitor, explicando que pretende ver uma mudança para um governo de esquerda.

Geert Wilders, da extrema-direita, espera obter uma segunda vitória com o seu partido PVV, apenas dois anos depois de ter vencido as eleições de 2023.

Geert Wilders, legislador de extrema-direita, faz campanha em Volendam, 25 de outubro de 2025 AP Photo

O maior partido da coligação quadripartida cessante, Wilders, fez fracassar a administração depois de não ter conseguido fazer passar todas as políticas de asilo e imigração que considerou serem as mais duras da Europa.

Retirou os ministros do seu partido em junho, desencadeando a quarta eleição geral numa década e assegurando que a administração liderada pelo primeiro-ministro Dick Schoof passará à história como um dos governos neerlandeses mais curtos, com apenas 11 meses de duração.

Agora, os partidos tradicionais argumentam que a decisão de Wilders de derrubar o governo mostra que não se pode confiar nele como parceiro de coligação e excluíram a possibilidade de trabalhar com ele numa nova administração.

Embora as sondagens sugiram que o partido de Wilders continua a ser o maior bloco na Câmara dos Representantes, com 150 lugares, outros partidos de todo o espetro político estão a reduzir a diferença.

A última sondagem divulgada pela Ipsos I&O na terça-feira indica que o Partido Trabalhista da Esquerda Verde (GL-PvdA) e o partido de centro-esquerda D66 se juntaram ao PVV na liderança do grupo, com 23 lugares em perspetiva.

O primeiro-ministro neerlandês Dick Schoof chega para uma cimeira da UE no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, 23 de outubro de 2025 AP Photo

Os democratas-cristãos (CDA) e os conservadores do VVD estão logo atrás, com 19 e 17 lugares, respetivamente.

Uma outra sondagem do EenVandaag coloca o PVV de Geert Wilders na liderança, seguido de perto pelo GL-PvdA e pelo D66.

Ambas as sondagens indicam também que a incerteza dos eleitores continua significativa: 35% dos inseguros, segundo a EenVandaag, e 26%, segundo a Ipsos I&O.

As sondagens sugerem que um vasto leque de partidos poderá sair vencedor na quarta-feira e, sem um vencedor claro à vista, o resultado continua altamente imprevisível.

As urnas abrem em todo o país às 7h30 de quarta-feira e fecham às 21 horas. As estações de rádio e televisão publicam uma sondagem de saída assim que a votação termina e atualizam-na meia hora depois.