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Incerteza elevada entre os eleitores neerlandeses na reta final da campanha eleitoral

Cartazes eleitorais de 26 dos 27 partidos políticos que participam nas eleições gerais de 29 de outubro estão alinhados em Haia, 22 de outubro de 2025
Cartazes eleitorais de 26 dos 27 partidos políticos que participam nas eleições gerais de 29 de outubro estão alinhados em Haia, 22 de outubro de 2025 Direitos de autor  AP Photo/Peter Dejong
Direitos de autor AP Photo/Peter Dejong
De Emma De Ruiter
Publicado a Últimas notícias
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As eleições legislativas antecipadas de quarta-feira deverão ser uma corrida renhida entre os quatro maiores partidos, de todos os quadrantes do espetro político, uma vez que muitos eleitores continuam indecisos quanto à sua escolha.

Os eleitores neerlandeses estão a preparar-se para as eleições legislativas antecipadas, que se prevê que sejam uma corrida renhida na quarta-feira.

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Enquanto os líderes partidários fazem a reta final da campanha, muitos eleitores dão a entender que ainda não se decidiram.

Em declarações à Euronews, um eleitor de Haia explicou que quer ser "muito preciso", pesando as suas opções antes de tomar uma decisão final, mas quer que o seu voto "faça uma mudança positiva na sociedade", mencionando a crise da habitação como um dos principais problemas que espera que o próximo governo resolva.

"Estou a votar em algo em que nunca votei antes", afirmou outro eleitor, explicando que pretende ver uma mudança para um governo de esquerda.

Geert Wilders, da extrema-direita, espera obter uma segunda vitória com o seu partido PVV, apenas dois anos depois de ter vencido as eleições de 2023.

Geert Wilders, legislador de extrema-direita, faz campanha em Volendam, 25 de outubro de 2025
Geert Wilders, legislador de extrema-direita, faz campanha em Volendam, 25 de outubro de 2025 AP Photo

O maior partido da coligação quadripartida cessante, Wilders, fez fracassar a administração depois de não ter conseguido fazer passar todas as políticas de asilo e imigração que considerou serem as mais duras da Europa.

Retirou os ministros do seu partido em junho, desencadeando a quarta eleição geral numa década e assegurando que a administração liderada pelo primeiro-ministro Dick Schoof passará à história como um dos governos neerlandeses mais curtos, com apenas 11 meses de duração.

Agora, os partidos tradicionais argumentam que a decisão de Wilders de derrubar o governo mostra que não se pode confiar nele como parceiro de coligação e excluíram a possibilidade de trabalhar com ele numa nova administração.

Embora as sondagens sugiram que o partido de Wilders continua a ser o maior bloco na Câmara dos Representantes, com 150 lugares, outros partidos de todo o espetro político estão a reduzir a diferença.

A última sondagem divulgada pela Ipsos I&O na terça-feira indica que o Partido Trabalhista da Esquerda Verde (GL-PvdA) e o partido de centro-esquerda D66 se juntaram ao PVV na liderança do grupo, com 23 lugares em perspetiva.

O primeiro-ministro holandês Dick Schoof chega para uma cimeira da UE no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, 23 de outubro de 2025
O primeiro-ministro neerlandês Dick Schoof chega para uma cimeira da UE no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, 23 de outubro de 2025 AP Photo

Os democratas-cristãos (CDA) e os conservadores do VVD estão logo atrás, com 19 e 17 lugares, respetivamente.

Uma outra sondagem do EenVandaag coloca o PVV de Geert Wilders na liderança, seguido de perto pelo GL-PvdA e pelo D66.

Ambas as sondagens indicam também que a incerteza dos eleitores continua significativa: 35% dos inseguros, segundo a EenVandaag, e 26%, segundo a Ipsos I&O.

As sondagens sugerem que um vasto leque de partidos poderá sair vencedor na quarta-feira e, sem um vencedor claro à vista, o resultado continua altamente imprevisível.

As urnas abrem em todo o país às 7h30 de quarta-feira e fecham às 21 horas. As estações de rádio e televisão publicam uma sondagem de saída assim que a votação termina e atualizam-na meia hora depois.

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