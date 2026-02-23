Novo governo minoritário neerlandês toma posse com o primeiro-ministro centrista Rob Jetten

O rei Willem-Alexander nomeou, esta segunda-feira, um novo governo minoritário de coligação neerlandesa, liderado por Rob Jetten, o mais jovem primeiro-ministro de sempre dos Países Baixos, desejando-lhe boa sorte "em tempos incertos".

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O governo tripartido, que demorou 117 dias a formar-se, é composto pelo partido liberal centrista D66 - Democratas 66 - de Jetten, pelos democratas-cristãos de centro-direita e pelo Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD) de centro-direita.

A coligação minoritária detém apenas 66 dos 150 lugares da Câmara Baixa do Parlamento. Por conseguinte, Jetten terá de negociar com os deputados da oposição cada ato legislativo proposto pelo seu governo.

Esta tarefa será provavelmente difícil, uma vez que o maior bloco da oposição, o Partido da Esquerda Verde e do Trabalho (GroenLinks-PvdA), já manifestou fortes objeções aos planos de Jetten para reduzir os custos dos cuidados de saúde e da segurança social.

Membros do novo partido da coligação minoritária neerlandesa posam com o Rei Willem-Alexander no Palácio Real Huis ten Bosch em Haia, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. AP Photo/Peter Dejong

O primeiro-ministro e a sua equipa de ministros tomaram posse perante o rei no Salão Laranja do Palácio Real Huis ten Bosch, em Haia. Após a tradicional fotografia na escadaria do palácio, o novo governo planeia começar a trabalhar com a sua primeira reunião à tarde.

Em outubro, o D66 ganhou por pouco ao Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, numa corrida para as eleições legislativas antecipadas. Estas eleições foram convocadas depois do PVV se ter retirado da anterior coligação, o governo mais à direita da história recente do país.

O partido centrista liberal esteve no governo pela última vez durante o último mandato do antigo primeiro-ministro Mark Rutte, que caiu em 2023 na sequência de uma crise de asilo.

Jetten, que é também o primeiro primeiro-ministro abertamente homossexual do país, foi ministro do clima e da política energética na última coligação de Rutte, até 2024.

Rob Jetten, líder do partido de centro-esquerda D66, durante as eleições gerais em Leiden, Países Baixos, 29 de outubro de 2025. AP Photo/Peter Dejong, File

Jetten fez uma forte campanha para um regresso à política "progressista", centrando-se na energia verde para manter os custos energéticos baixos, na construção de cidades para enfrentar a crise da habitação e na redução da pressão sobre o sistema de saúde, dando prioridade à prevenção de doenças.

Relativamente à habitação, o político centrista afirmou querer construir 10 novas cidades e que a redução da burocracia permitiria a construção de 100.000 novas casas por ano.

Entretanto, no que diz respeito à questão da migração, Jetten comprometeu-se a investir mais em programas de integração e a combater a imigração ilegal, permitindo que os pedidos de asilo sejam apresentados a partir do exterior da UE.

Jetten, que pretende restabelecer o papel influente dos Países Baixos na UE, depois de ter sido visto como tendo sofrido uma erosão durante o anterior governo, afirmou durante a campanha que queria "trazer os Países Baixos de volta ao coração da Europa, porque sem a cooperação europeia não estamos em lado nenhum".

O primeiro-ministro sublinhou igualmente a importância dos laços com os EUA, um dos principais parceiros comerciais da economia neerlandesa.