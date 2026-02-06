Rainha dos Países Baixos está em treino para se tornar reservista do exército

Aos 54 anos, a rainha Máxima dos Países Baixos, nascida na Argentina, mulher do rei Willem-Alexander, começou a treinar esta semana para se tornar membro da reserva do exército da sua pátria adotiva, numa altura em que o país procura aumentar o efetivo militar.

"Porque a segurança dos Países Baixos já não pode ser considerada como um dado adquirido, Máxima decidiu tornar-se reservista", declarou o Ministério da Defesa num comunicado após o início dos treinos na quarta-feira.

O novo governo de coligação neerlandês, que deverá tomar posse no final deste mês, anunciou planos para aumentar o número de militares do paísde cerca de 80.000 para 122.000 efectivos, num contexto de turbulência geopolítica e de guerra da Rússia na Ucrânia, no extremo oriental da Europa.

Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda Ministério da Defesa dos Países Baixos

A Casa Real de Orange declarou que a rainha, "tal como muitos outros, quer contribuir para essa segurança".

Máxima está a seguir o caminho da sua própria filha. A princesa Amália, herdeira do trono neerlandês, completou a sua formação militar básica como reservista voluntária do exército no mês passado.

O porta-voz da Defesa, Klaas Meijer, elogiou a decisão da rainha, afirmando que o alistamento foi uma escolha da monarca.

"Mas é claro que estamos muito orgulhosos por ela estar a fazer isto e esperamos que outras pessoas pensem, 'hey, isto é algo que eu poderia fazer'", afrimou Meijer.

Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda Phil Nijhuis/Netherlands Ministry of Defense

O ministério da Defesa afirma que a formação da rainha incluirá "todas as componentes militares práticas e teóricas necessárias para se tornar um reservista", incluindo "resiliência física, autodefesa, pontaria, leitura de mapas e direito militar".

Uma vez concluída a formação, ser-lhe-á atribuída a patente de tenente-coronel e será "destacada para onde for necessário", segundo o ministério da Defesa.

A realeza europeia tem uma longa tradição de alistamento, mas só recentemente passou a alistar-se também entre géneros. Há cinco anos, a princesa Elisabeth, herdeira do trono belga, inscreveu-se numa escola militar em Bruxelas para se preparar para as suas funções reais.