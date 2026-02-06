Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Rainha dos Países Baixos está em treino para se tornar reservista do exército

Esta imagem, cedida pelo Ministério da Defesa dos Países Baixos, mostra a Rainha Máxima a iniciar a formação como reservista do Exército Real dos Países Baixos, a 4 de fevereiro de 2026, em Breda.
Esta imagem, cedida pelo Ministério da Defesa dos Países Baixos, mostra a Rainha Máxima a iniciar a formação como reservista do Exército Real dos Países Baixos, a 4 de fevereiro de 2026, em Breda. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Andreas Rogal & Jerry Fisayo-Bambi com AP, EBU
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O novo governo de coligação neerlandês, que deverá tomar posse no final deste mês, tem planos para aumentar o efetivo militar do país de cerca de 80.000 para 122.000 pessoas. E a rainha quer ajudar.

Aos 54 anos, a rainha Máxima dos Países Baixos, nascida na Argentina, mulher do rei Willem-Alexander, começou a treinar esta semana para se tornar membro da reserva do exército da sua pátria adotiva, numa altura em que o país procura aumentar o efetivo militar.

"Porque a segurança dos Países Baixos já não pode ser considerada como um dado adquirido, Máxima decidiu tornar-se reservista", declarou o Ministério da Defesa num comunicado após o início dos treinos na quarta-feira.

O novo governo de coligação neerlandês, que deverá tomar posse no final deste mês, anunciou planos para aumentar o número de militares do paísde cerca de 80.000 para 122.000 efectivos, num contexto de turbulência geopolítica e de guerra da Rússia na Ucrânia, no extremo oriental da Europa.

Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda
Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda Ministério da Defesa dos Países Baixos

A Casa Real de Orange declarou que a rainha, "tal como muitos outros, quer contribuir para essa segurança".

Máxima está a seguir o caminho da sua própria filha. A princesa Amália, herdeira do trono neerlandês, completou a sua formação militar básica como reservista voluntária do exército no mês passado.

O porta-voz da Defesa, Klaas Meijer, elogiou a decisão da rainha, afirmando que o alistamento foi uma escolha da monarca.

"Mas é claro que estamos muito orgulhosos por ela estar a fazer isto e esperamos que outras pessoas pensem, 'hey, isto é algo que eu poderia fazer'", afrimou Meijer.

Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda
Rainha Máxima inicia treino como reservista do Exército Real dos Países Baixos, em 4 de fevereiro de 2026 em Breda Phil Nijhuis/Netherlands Ministry of Defense

O ministério da Defesa afirma que a formação da rainha incluirá "todas as componentes militares práticas e teóricas necessárias para se tornar um reservista", incluindo "resiliência física, autodefesa, pontaria, leitura de mapas e direito militar".

Uma vez concluída a formação, ser-lhe-á atribuída a patente de tenente-coronel e será "destacada para onde for necessário", segundo o ministério da Defesa.

A realeza europeia tem uma longa tradição de alistamento, mas só recentemente passou a alistar-se também entre géneros. Há cinco anos, a princesa Elisabeth, herdeira do trono belga, inscreveu-se numa escola militar em Bruxelas para se preparar para as suas funções reais.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Europeus preocupados com guerras e desinformação, segundo Eurobarómetro

Ambições de Trump na Gronelândia são "chamada de atenção" para a Europa, diz PM eleito dos Países Baixos

Em que países europeus é que as mulheres são obrigadas a cumprir o serviço militar?