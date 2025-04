Desabamento de teto de discoteca na República Dominicana mata quase uma centena de pessoas

De Jerry Fisayo-Bambi com

PUBLICIDADE

Pelo menos 98 pessoas morreram e 160 ficaram feridas na sequência do desabamento do teto de um clube noturno na capital da República Dominicana, informaram as autoridades.

Juan Manuel Méndez, diretor do centro de operações de emergência, disse na terça-feira à noite que os trabalhos de salvamento continuavam em curso.

"Continuamos a remover os escombros e a procurar pessoas", disse. "Vamos continuar a procurar pessoas de forma incansável".

Ainda não está claro o que causou o colapso do telhado do clube Jet Set em Santo Domingo. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã de terça-feira, durante um concerto.

Uma mulher junto aos escombros da discoteca Jet Set em Santo Domingo, na República Dominicana, 8 de abril de 2025. Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Nelsy Cruz, governadora da província de Montecristi, no noroeste do país, e irmã de Nelson Cruz, sete vezes jogador da Liga Principal de Basebol dos Estados Unidos, estava entre as vítimas.

Depois de ficar presa quando o teto desabou, Cruz conseguiu ligar para o presidente Luis Abinader às 12h49 da madrugada e contar o que tinha acontecido, segundo a primeira-dama, Raquel Abraje. Mais tarde Cruz acabou por morrer no hospital, confirmaram as autoridades.

"É uma tragédia muito grande", disse Abraje, com a voz embargada.

A Liga de Basebol Profissional da República Dominicana publicou no X que o antigo lançador da Liga Principal dos EUA Octavio Dotel, de 51 anos,e o jogador de basebol Tony Enrique Blanco Cabrera também morreram

Familiares do cantor de merengue Rubby Pérez, que se apresentava em palco quando o telhado desabou, disseram inicialmente que ele havia sido resgatado, mas Méndez disse mais tarde que as equipas de resgate ainda estavam à procura dele. Mais tarde, a morte do cantor acabou por ser confirmada.

O empresário do cantor, Enrique Paulino, cuja camisa estava manchada de sangue, disse aos repórteres no local que o concerto começou pouco antes da meia-noite, tendo o telhado desabado quase uma hora depois, matando o saxofonista do grupo.

Uma familiar de um desaparecido à porta da discoteca Jet Set, na República Dominicana, 8 de abril de 2025. Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Dezenas de pessoas reuniram-se no Instituto Nacional de Patologia Forense, que partilhou fotografias das vítimas para que os seus entes queridos as pudessem identificar.

O Jet Set, um popular clube noturno de Santo Domingo que acolhe regularmente concertos de música de dança às segundas-feiras à noite, era frequentado por políticos, atletas e outras figuras proeminentes.

O clube estava a celebrar o 50.º aniversário, de acordo com a conta no Instagram.