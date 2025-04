Papa ainda convalescente faz visita surpresa a Santa Maria Maggiore

De Euronews

Mais uma visita surpresa do Papa Francisco. No início da tarde de sábado, confirmaram fontes do Vaticano, o Pontífice chegou à Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, parou para rezar diante do ícone da Virgem, Salus Populi Romani.

Os anteriores acontecimentos surpresa do Papa

Na quinta-feira, o Papa Francisco visitou a Basílica de São Pedro para verificar o andamento da restauraçãode dois monumentos funerários, os dos Papas Paulo III e Urbano VIII, cujas obras serão apresentadas amanhã.

Antes de se deslocar ao túmulo de Pio X, diante do qual se reuniu em oração, o Papa, que vestia calças e um poncho e não o seu habitual fato branco, encontrou-se com dois restauradores que se encontravam no local para dar os últimos retoques, mandou chamá-los pela gendarmaria do Vaticano e agradeceu-lhes pessoalmente.

O Papa está a convalescer após uma longa estadia na policlínica Gemelli devido a uma pneumonia bilateral. No entanto, na quarta-feira, encontrou-se com arealeza britânica, que está de visita a Roma, durante uma entrevista não programada e, no domingo anterior, apareceu na Praça de S. Pedro no final da missa do Jubileu dos doentes e do mundo da saúde.