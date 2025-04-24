Israelitas pararam dois minutos ao som de sirenes para homenagear os seis milhões de judeus que foram mortos pela Alemanha Nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
Todos os anos, a comemoração ocorre no 27º dia do mês de Nisan, no calendário hebraico.
Os israelitas fizeram uma pausa em silêncio para homenagear os que foram mortos pela Alemanha nazi e pelos colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial.
O trânsito parou e as pessoas saíram dos veículos para inclinar a cabeça em sinal de respeito.
Na Praça Dizengoff, em Telavive, as famílias dos atuais reféns ergueram imagens dos entes queridos, ao som do toque das sirenes.
Em Jerusalém, líderes como o primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu depositaram coroas de flores no Yad Vashem, o Memorial Nacional do Holocausto.
Este dia de pesar em Israel é também marcado por cerimónias e homenagens em escolas e centros comunitários.
Além disso, as estações de rádio e televisão transmitiram programas com o tema do Holocausto.