Israel faz pausa ao som das sirenes para assinalar Dia da Memória do Holocausto

Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Euronews
Publicado a
Israelitas pararam dois minutos ao som de sirenes para homenagear os seis milhões de judeus que foram mortos pela Alemanha Nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

Israel parou esta quinta-feira, quando as sirenes de dois minutos soaram em memória dos seis milhões de judeus vítimas do Holocausto.

Todos os anos, a comemoração ocorre no 27º dia do mês de Nisan, no calendário hebraico.

Os israelitas fizeram uma pausa em silêncio para homenagear os que foram mortos pela Alemanha nazi e pelos colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial.

O trânsito parou e as pessoas saíram dos veículos para inclinar a cabeça em sinal de respeito.

Na Praça Dizengoff, em Telavive, as famílias dos atuais reféns ergueram imagens dos entes queridos, ao som do toque das sirenes.

Em Jerusalém, líderes como o primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu depositaram coroas de flores no Yad Vashem, o Memorial Nacional do Holocausto.

Este dia de pesar em Israel é também marcado por cerimónias e homenagens em escolas e centros comunitários.

Além disso, as estações de rádio e televisão transmitiram programas com o tema do Holocausto.

